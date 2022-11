Není to jen problém žen, ale trpí jím mnohem více než muži. Proto se v souvislosti s celulitidou mluví hlavně o nich. Navíc právě dámy ji mnohem víc řeší.

Vnímají ji totiž jako vadu na kráse a často se za ni stydí. Nechtějí nosit kratší sukně, schovávají se a jejich sebevědomí trpí. Možná i proto hledají často zázračná řešení a odpovědi na své otázky na internetu, kde ale najdou i spoustu nesmyslů. Jak tedy přistupovat k celulitidě správně?

Mnoho lidí v touze po hlaďoučké pokožce propadne přemíře cvičení. Chodí denně do posiloven, kdykoli mohou, běhají, doma dělají před televizí dřepy.

Pohyb je bezesporu důležitý, ale nepřehánějte to. „Nezapomeňte, že ho musíte podřídit svému typu postavy, nikoli si přečíst, co údajně funguje na celulitidu a propadnout tomu se vším všudy,“ varuje trenérka Jitka Smejkalová.

I tak ale zůstává pravdou, že ač vám cvičení prospívá, celulitidu navždy zahnat nedokáže. Umí ji ale zmírnit a také částečně zabránit jejímu vzniku.

Zázračný krém neexistuje

Dalším častým omylem je zběsilé nakupování všech možných krémů, které slibují s celulitidou zatočit. Na trhu jich seženete stovky. „Zatím tu ale není žádný vědecky ověřený přípravek, který může navždy redukovat projevy celulitidy,“ varuje dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology a pokračuje: „Některé přípravky mohou sice pokožku dobře hydratovat či vyživovat, rozhodně ale nemohou řešit vizuální problémy, které jsou způsobené podkožním tukem.“

Pokud si i přesto chcete nějaký takový krém koupit, pak se vždycky ujistěte, že obsahuje retinoidy (na obalu může být uveden i retinol).

O co vlastně jde? Celulitida v určitém stupni trápí vysoké procento populace. Jedná se o nesrovnalosti (hrudky) na kůži, které jsou způsobeny podkožním tukem. Pomerančová kůže v menším měřítku postihuje i muže. Ženy totiž mají větší sklony k ukládání podkožního tuku v oblasti stehen či boků.

„Ty podle studií mohou poskytnout dočasné vytvoření pevnější pokožky a tím maskovat dolíčky.“ Ani v tomto případě ale nemáte účinek zaručený.

Laser nefunguje na dlouho

Metodou, k níž se lidé také často uchylují, je laser či lymfatické masáže. Tady je nutno říct, že skutečně fungují – mnohdy jsou ale jejich účinky krátkodobé a za čas musíte procedury opakovat, s čímž je nutné počítat. Nejúčinnější přitom podle odborníků jsou, pokud je aplikujete v počáteční fázi celulitidy.

A na závěr je potřeba zmínit také moderní technologie. Přístrojů je několik – nejlepší jsou ale ty, které mají FDA certifikát (tedy jsou schválené úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v USA). „Mezi přístroji s FDA certifikátem, které jsou na našem trhu a mají tak potvrzenou svoji účinnost, je například radiofrekvence Body FX. Ta má prokázané účinky v bourání podkožních tukových buněk,“ doporučuje Jan Kučera.

V kombinaci s vhodnou stravou (jezte hlavně fazole, ryby, zelí, špenát anebo brokolici) a cvičením uvidíte zlepšení brzy. Ostatně, přístroje tohoto typu používá i Kim Kardashian (42), a to na břicho i stehna. „Dřív jsem měla kvůli celulitidě komplexy a schovávala se. Teď ji řeším a cítím se mnohem líp. A co víc – líp také vypadám,“ tvrdí. Tak to zkuste a buďte aspoň na chvíli jako ona.