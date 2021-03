Zklidňují psychiku Meduňka

Jak bylo řečeno výše, meduňka vás hlubokých depresí nezbaví, ale pomůže zklidnit mysl i zlepšit trávení. Pijte ji jako čaj asi půl hodiny před spaním. Levandule

Pokud vám levandule voní, máte vyhráno, s úzkostí a smutky totiž bojuje výkonně. Opět ji můžete konzumovat ve formě čaje, vhodná je jako přísada do koupele či parfému. Chmel

Jako přísada do zklidňujících koupelí se velmi dobře uplatňuje chmel otáčivý. Podle výzkumů působí také jako antibiotikum. Výborný je i jako přísada do vaření. Třezalka

Velmi dobře působí při stavech úzkosti smutku či lehké deprese, ale neměla by se kombinovat s klasickými antidepresivy. Třezalka také snižuje účinnost hormonální antikoncepce. Lípa

Další zklidňující bylinou je lípa. K dobré náladě a pocitům harmonie napomáhá tinktura z lipového květu.