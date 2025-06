Jakmile venku začalo svítit sluníčko a teploty se vyšplhaly k příjemnějším hodnotám, natěšeně jsme zase vyhrabali lehčí kousky, ale možná zjistili, že už nesedí tak pěkně a pohodlně jako vloni.

Náš tajný tip? Díky síle medvědího česneku, kerblíku a dalších bylinek se rychle zbavíte pár kilogramů. Rostliny obsahují hodně éterických olejů i vitaminů, které pořádně rozproudí látkovou výměnu ve vašem těle a nažhaví spalování tuků.

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, využijte toho, že některé byliny jsou ideální na ráno, zatímco jiné se hodí na večer.

Restart metabolismu

Chcete-li se hned po probuzení nabít porcí vitality, zkombinujte osvěžující mátu s meduňkou. Může to být v podobě bylinkového nápoje s citronovou šťávou či zdravého smoothie. Také jogurt doplněný bylinkami plus čerstvým ovocem bude perfektním startem do nového dne.

Máta stimuluje játra a žlučník, čímž podpoří správné zažívání. Meduňka obsahuje bohatý podíl vitaminu C, který přispívá k tomu, že se z tukových buněk uvolňuje tuk a organismus ho spotřebovává jako energii.

Večer vám pomůže povzbudit trávení medvědí česnek, kerblík nebo pažitka. Kromě toho udržují v činnosti látkovou výměnu i během noci, takže tukové polštářky mizí, zatímco vy v klidu spíte. Zkrátka a dobře, po několika dnech vám zase šaty sednou jako ulité.

Kerblík: Aromatické lístky skrývají detoxikační a protizánětlivé složky, které stimulují buněčnou látkovou výměnu, krevní oběh, spalování tuků a činnost ledvin.

Máta: Éterické oleje, především mentol, prokazatelně působí proti návalům hladu, oživují krevní oběh a látkovou výměnu. Vitamin C urychluje spalování tuků.

Pažitka: Její stonky podporují spalování tuků, vláknina je činnost střev a zažívání. Vysoký obsah draslíku napomáhá organismu proti ukládá ukládání vody.

Meduňka: Díky svým hořčinám a éterickým olejům posiluje pocit nasycení, účinkuje také proti nadýmání.

Medvědí česnek: Podporuje zdravé zažívání, napomáhá detoxikaci organismu a zahání únavu. Obsažený vitamin C působí na metabolismus jako turbomotor.

Energetický balíček Jak si zajistíte zásobu bylinek, abyste je měli kdykoliv při ruce? Velmi jednoduše! Nasekejte je najemno a spojte se dvěma lžícemi lněného oleje. Směsí naplňte tvořítka na led a zamrazte. Můžete ji využít do polévek, salátových dresinků či pro dochucení masa a ryb.

Článek vznikl pro časopis Tina.