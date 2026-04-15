Budoucnost krásy se rodí v Itálii

Tomáš Arsov odhaluje trendy, které brzy změní naši rutinu.

Na konci března se italská Bologna už tradičně proměnila v hlavní město globálního kosmetického byznysu. Veletrh Cosmoprof Worldwide 2026, kam se sjíždí statisíce profesionálů z celého světa, ukázal, že beauty průmysl prochází fascinující proměnou. Hity letošního roku? „Dopaminové“ čistící gely, absolutní důraz na ochranu kožní bariéry, udržitelnost a propojení technologií s lidským zdravím. Z místa, kde se určuje, co budeme za pár měsíců milovat, přiváží své postřehy a vize český kadeřník a tvůrce úspěšné kosmetické značky Tomáš Arsov.

Pokud chcete vědět, co bude v kosmetice fungovat zítra, musíte být dnes v Bologni. Nejde přitom jen o finální kelímky s krémy. Veletrh je rozdělený do několika obřích sekcí – od pavilonů Cosmopack, které řeší suroviny, udržitelnou výrobu a inovativní obaly, až po specializované zóny Cosmo Hair & Nail. Z tohoto komplexního pohledu letos vyplynulo jedno jasné poselství: kosmetika budoucnosti musí být chytrá, musí mít prokazatelný vliv na zdraví a musí nás bavit.

Od „Funtility“ textur po záchranu kožní bariéry

Jedním z nejzajímavějších trendů, o kterých se v kuloárech veletrhu letos mluvilo, je takzvaná funtility (spojení anglických slov fun a utility, tedy zábava a užitek). Značky si uvědomují, že každodenní rutina může zevšednět, a tak přicházejí s nečekanými, hravými texturami. Na scénu vstupují například „dopaminové cleansery“, které díky své inovativní konzistenci a vůni dokážou při ranním mytí obličeje doslova zvednout náladu a poskytnout multisenzorický zážitek.

Zároveň se ale péče stává mnohem serióznější v ohledu na zdraví pleti. Obrovským tématem roku 2026 je totiž celosvětový nárůst problémů s citlivou pletí.

„V Bologni máte jedinečnou šanci vidět, jak se chová celý trh. Letos bylo naprosto zřejmé, že zákazník už nehledá jen hezkou lahvičku a prázdný slib. Hledá prožitek a reálný výsledek. V pleťové péči aktuálně naprosto dominují zklidňující ingredience a produkty zaměřené na obnovu a posílení kožní bariéry,“ popisuje atmosféru veletrhu Tomáš Arsov.

Vlasy jako zrcadlo vitality Nástup „Hair Longevity“

Zatímco dříve se vlasová kosmetika soustředila primárně na vnější styling, letošní ročník potvrdil definitivní přesun k hloubkovému zdraví. Kosmetika přináší funkční benefity, do popředí se dostávají sofistikované vlasové parfémy s pečujícími složkami, ale tím hlavním buzzwordem dneška je Hair Longevity (dlouhověkost vlasů).

Tento přístup už neřeší jen to, jak vlasy vypadají po vyfoukání, ale zaměřuje se na:

● Zdravý mikrobiom vlasové pokožky.

● Výživu a vitalitu vlasových cibulek.

● Zpomalení stárnutí vlasového vlákna v dlouhodobém horizontu a jeho odolnost vůči vnějším vlivům.

Česká značka, která předběhla světové trendy

„Když procházíte obřími halami v Bologni a sledujete diskuzní panely o inovacích napojených na zdraví buněk, snadno si uvědomíte, kdo udává krok. Filozofie propojování vnější krásy a vnitřního zdraví je přitom něco, na čem značka TOMAS ARSOV staví už delší dobu,“ dodává Arsov.

Do aktuálního trendu dlouhověkosti dokonale zapadá Arsovova oceňovaná pleťová řada LONGEVITY a k ní přidružený doplněk stravy LONGEVITY NAD+ BOOSTER.

„Když jsem viděl, kam se letos ty nejprogresivnější světové značky ubírají, utvrdilo mě to v tom, že naše cesta je správná. Beauty svět dnes přemýšlí komplexně. Nejde o to vrásku jen povrchově zamaskovat nebo vlas pouze uhladit silikonem. Jde o celkový přístup, který propojuje každodenní komfort naší rutiny s dlouhodobou podporou vitality buněk – a to jak zvenku, tak zevnitř,“ vysvětluje Arsov.

AI a digitalizace Budoucnost je srozumitelná a na míru

Dalším silným motivem letošního ročníku Cosmoprof byla umělá inteligence a digitalizace. Technologie už dnes pomáhají značkám s mnohem přesnější diagnostikou problémů zákazníků a s vývojem účinnějších, personalizovaných látek.

Jaký je tedy hlavní vzkaz z nejdůležitější beauty události roku? „Lidé chtějí péči, která jim dává smysl, je srozumitelná a ke které mají důvěru. Zákazník je dnes neuvěřitelně vzdělaný. A právě proto má do budoucna šanci jen taková kosmetika, která se opírá o vědu, udržitelný přístup a opravdový, měřitelný dopad na naši kondici,“ uzavírá Tomáš Arsov s tím, že přesně to je směr, kterým svou značku dál sebevědomě vede.

Jaro obléklo žlutou. Rozsviťte se v barvě slunce také, třeba na doplňcích

Pastelové barvy mají až zázračný omlazující efekt. K světlému základu přidejte...

Jarní sluníčko nabírá na síle a spolu s ním se v našich šatnících znovu objevuje optimistická žlutá barva. Jak ji nosit a co žlutého si pořídit?

Jen růžová to může být. Oblékněte něžnou barvu jara v jakémkoli věku

Růžovou s oblibou nosila i přes pokročilý věk Královna Alžběta II. Důvod? Aby...

Pokud jste si mysleli, že růžová a všechny její odstíny jsou určeny jen pro mladší ročníky, vyvedeme vás z omylu. Sluší všem ženám bez ohledu na věk nebo typ postavy. Přesvědčte se o tom na vlastní...

Nešlapte nohám po zdraví. Cvičení chodidel se rozhodně vyplatí

ilustrační snímek

S trochu nadsázky drží klenba chodidel pohromadě celé naše tělo. Jak jí zajistit kondici? Odpovídá fyzioterapeutka Zuzana Čejková.

Jarní pleťový restart. Víme přesně, co teď vaše tvář potřebuje

Pokožce uděláte dobře, když s ní budete zacházet velmi něžně! Představte si, že...

Je načase přepnout péči o pleť na jarní režim. Víte, jak na to a co vaše pleť potřebuje pro to správné probuzení?

Jak moc si pouštíte lidi k tělu? Seznamte se s proxemikou

Ilustrační snímek

O vaší psychice, povaze, temperamentu a rozpoložení vypovídá i to, jaký prostor kolem sebe potřebujete. Vyznáte se v proxemice?

Jen růžová to může být. Oblékněte něžnou barvu jara v jakémkoli věku

Růžovou s oblibou nosila i přes pokročilý věk Královna Alžběta II. Důvod? Aby...

Pokud jste si mysleli, že růžová a všechny její odstíny jsou určeny jen pro mladší ročníky, vyvedeme vás z omylu. Sluší všem ženám bez ohledu na věk nebo typ postavy. Přesvědčte se o tom na vlastní...

15. dubna 2026

Klobouk je koruna outfitu. Poradíme, jak jej vybrat a správně nosit

ilustrační snímek

Některé doplňky mají schopnost kompletně proměnit celý look a klobouk je bezpochyby jedním z nich. Dokáže podtrhnout osobnost, přilákat pozornost i dodat švih. Jak vybrat ten pravý, jak ho správně...

14. dubna 2026

Když pokožka hlavy volá o pomoc. Poradíme, jak na lupy či seboreu

Ilustrační snímek

Trápí vás svědění, šupiny, padání vlasů? Tyto tiché signály často přehlížíme. Zjistili jsme, kdy jde o běžnou sezonní reakci a kdy byste měla naopak zpozornět. Dermatoložka Barbora Grillová...

13. dubna 2026

Nešlapte nohám po zdraví. Cvičení chodidel se rozhodně vyplatí

ilustrační snímek

S trochu nadsázky drží klenba chodidel pohromadě celé naše tělo. Jak jí zajistit kondici? Odpovídá fyzioterapeutka Zuzana Čejková.

12. dubna 2026

Jak moc si pouštíte lidi k tělu? Seznamte se s proxemikou

Ilustrační snímek

O vaší psychice, povaze, temperamentu a rozpoložení vypovídá i to, jaký prostor kolem sebe potřebujete. Vyznáte se v proxemice?

11. dubna 2026

Jaro obléklo žlutou. Rozsviťte se v barvě slunce také, třeba na doplňcích

Pastelové barvy mají až zázračný omlazující efekt. K světlému základu přidejte...

Jarní sluníčko nabírá na síle a spolu s ním se v našich šatnících znovu objevuje optimistická žlutá barva. Jak ji nosit a co žlutého si pořídit?

10. dubna 2026

Přestaňte zajídat stres. Raději si zacvičte, efekt bude ještě lepší

Ilustrační fotografie

Každý reaguje na tlak jinak – někdo přestane jíst, jiný si naopak „obaluje nervy“ sladkým. Emoční přejídání sice krátkodobě pomůže, ovšem problém nevyřeší. A navíc přidá další!

9. dubna 2026

Jarní pleťový restart. Víme přesně, co teď vaše tvář potřebuje

Pokožce uděláte dobře, když s ní budete zacházet velmi něžně! Představte si, že...

Je načase přepnout péči o pleť na jarní režim. Víte, jak na to a co vaše pleť potřebuje pro to správné probuzení?

8. dubna 2026

Štíhlá díky pomerančové šťávě. Bude vám stačit jedna sklenice denně

ilustrační snímek

Toto lahodné tropické ovoce rozproudí spalování tuků na nejvyšší obrátky a ještě vám dodá spoustu energie. Takže honem, jdeme na to. Máte rádi pomeranče?

7. dubna 2026

Dělit se o štěstí je pro mě přirozená věc, míní zpěvačka Lucie Bílá

Premium
Lucie Bílá

Láska je láska, eSeMeS nebo Neposlušné tenisky. Její hity a originální barvu hlasu zná každý, Lucie Bílá si přitom stále připadá jako Obyčejná holka, jak nazvala své poslední album. Stejné jméno...

7. dubna 2026

Rozběhněte se krok za krokem. Ideální je začít z chůze a hlídat si dech

Ilustrační snímek

Chcete zlepšit kondici a udělat něco pro svoje tělo? Běh bývá první, co nás napadne. Minimální náklady, minimální výbava… Co když to ale z nějakého důvodu nejde? Prvním stupínkem může být chůze, radí...

6. dubna 2026

