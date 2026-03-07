Brambory mají víc předností, než by vás napadlo. Ve spojení s tvarohem se totiž stávají pomocníkem při hubnutí číslo jedna! Z průzkumu univerzity v Sydney vyplynulo, že brambory vás ve srovnání s chlebem, těstovinami a rýží umí zasytit na nejdelší dobu.
Důvodem je vláknina, kterou hlízy obsahují. Tělo je může trávit pomalu, a proto se cítíte déle sytá a spokojená. Bramborová jídla kromě toho efektivně tlumí touhu po mlsání. Ale dokážou toho ještě mnohem víc, už tři brambory pokryjí více než z poloviny denní potřebu vitaminu C.
Draslík, který se v nich skrývá, zas zbavuje organismus zadržované vody a antioxidanty mají protizánětlivé účinky.
Tým snů pro pěknou postavu
Pokud se k těmto báječným hlízám přidruží ještě živočišné proteiny z tvarohu, bude hubnoucí efekt dokonalý. Živočišné bílkoviny totiž ideálně doplňují rostlinné proteiny brambor a spalování tuků se rozjede na plné obrátky.
A už je jídlo kompletní. Zařaďte do svého jídelníčku bramborové pokrmy co nejčastěji, nejlépe vždy v poledne a večer. Zasytí vás a budete plná elánu, vaše bříško bude vypadat plošší a kila usazená na bocích se co nevidět ztratí.
Proteinová síla
Netučný tvaroh se na hubnutí hodí perfektně, protože neobsahuje téměř žádné kalorie, zato spoustu vápníku a bílkovin. Na dlouho vás tak zasytí a urychlí metabolismus.
Zázrak pro ochucení? Pažitka má štiplavou chuť, hořčičné oleje a hořčík, které poskytuje, urychlují odbourávání tuků. Trocha citronové šťávy zase dodá tvarohu svěžest a s vitaminem C kila poletí dolů rychlostí blesku.
Superhubnoucí tvaroh
Na 1 porci: Smíchejte 100 g netučného tvarohu se lžičkou citronové šťávy, ochuťte špetkou soli a pepře, dvě stébla pažitky nakrájejte na malé kousky a vmíchejte do tvarohu.
Recepty pro zlepšení kondice
Že jsou brambory nudné? Ani nápad! Představíme vám naše rozmanité bramborové variace. Opékané, na špízech, nebo pečené v troubě? Vyzkoušejte je všechny.
Pečené sezamové brambory
Na 1 porci: Důkladně omyjte 240 g brambor, rozkrojte je na poloviny a ještě vlhké dejte do mísy. Osolte a opepřete, přidejte po lžíci řepkového oleje a loupaných sezamových semínek a vše dobře promíchejte. Plech s vysokým okrajem potřete lžící řepkového oleje a brambory na něj rozložte.
Báječné hlízy
Se 70 kcal na 100 gramů jsou neloupané brambory skutečně light potravinou, a tak se v nejrůznějších podobách a variantách mohou stát vyhledávanou součástí dietního jídelníčku.
Nechte je péct ve vyhřáté troubě (v elektrické při 200 °C nebo horkovzdušné při 175 °C) asi 35 minut, během pečení obraťte. Hotové pečené brambory podávejte se superhubnoucím tvarohem, je to dobrota!
Bramborovo-cuketové placičky
Na 1 porci: Malou cuketu nastrouhejte nahrubo, dvě střední brambory oloupejte a také nastrouhejte. Vše na čisté utěrce dobře vymačkejte od vody. V míse smíchejte nastrouhanou zeleninu, vajíčko a dvě lžíce mouky. Osolte, opepřete a okořeňte muškátovým oříškem. Vytvořte placičky a pečte na lžíci oleje dozlatova. Podávejte opět se superhubnoucím tvarohem.
Zeleninové špízy se sýrem halloumi
Na 1 porci: Asi 150 g brambor povařte cca 15 minut v osolené vodě. Slijte, nechte krátce vychladnout, oloupejte a nakrájejte na poloviny. Půlku malé cukety, čtvrtku červené papriky a 40 g halloumi nakrájejte na kousky. Střídavě napíchejte vše se šesti malými žampiony na špízové jehly. Jehličky ze snítky rozmarýnu nasekejte nadrobno.
Oloupejte půl stroužku česneku a nasekejte nadrobno. Smíchejte lžičku oleje, rozmarýn a česnek, špízy potřete, osolte je a opepřete. Za občasného obracení špízy a brambory pečte asi 15 minut na grilu nebo při středním ohni na plechu s vyšším okrajem. Podávejte se superhubnoucím tvarohem.
Bramborové karbanátky
Na 1 porci: Oloupejte 375 g brambor a vařte zhruba 25 minut v osolené vodě. 60 g brokolice, 50 g mrkve a jednu cibuli nakrájejte na malé kousky. Mrkev povařte cca 6 minut ve vroucí osolené vodě. Brokolicové růžičky přidejte tak 4 minuty před koncem doby vaření. Na pánvi rozpalte lžičku oleje a za stálého míchání osmahněte připravenou cibulku.
Brambory nechte okapat, krátce odpařit a rozmačkejte je. Přidejte k nim žloutek, vrchovatou lžičku škrobu a cibuli, vše rukama promíchejte. Lehce vmíchejte mrkev a brokolici. Osolte a opepřete podle chuti.
Vytvarujte karbanátky a opékejte je na troše rozpáleného oleje z každé strany asi 3 minuty. Vyjměte ven z pánve a poklaďte je na plech vyložený pečicím papírem. Pečte ve vyhřáté troubě (elektrické v při 200 °C, horkovzdušné při 175 °C) asi 7 minut. Hotové servírujte spolu se superhubnoucím tvarohem.
Vynikající bramborový salát
Na 1 porci: Pod pokličkou v malém množství osolené vody vařte cca 20 minut 200 g malých brambor. Slijte je, nechte zcela vychladnout, oloupejte a nakrájejte na plátky. Cibuli zbavte slupky a rozkrájejte na drobné kostičky. V hrnci rozpalte lžičku oleje a osmahněte na něm nakrájenou cibuli. Podlijte 100 ml zeleninového vývaru a přiveďte k varu, nalijte na bramborové plátky a promíchejte. Osolte a opepřete, vše dolaďte lžičkou středně ostré hořčice a lžící jablečného octa.
Čtvrt salátové okurky nastrouhejte na jemné plátky, přidejte pár stonků pokrájené pažitky. Okurkové plátky i pažitku vmíchejte do připraveného bramborového salátu a hned si můžete pochutnat!
