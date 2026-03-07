Sbohem, kila navíc. Na pomoc volte české zázraky: tvaroh a brambory

Bramborovo - tvarohová dieta je superzdravá, nabízí řadu benefitů a dokáže vás zbavit tukových polštářků.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Isifa

Brambory mají víc předností, než by vás napadlo. Ve spojení s tvarohem se totiž stávají pomocníkem při hubnutí číslo jedna! Z průzkumu univerzity v Sydney vyplynulo, že brambory vás ve srovnání s chlebem, těstovinami a rýží umí zasytit na nejdelší dobu.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Důvodem je vláknina, kterou hlízy obsahují. Tělo je může trávit pomalu, a proto se cítíte déle sytá a spokojená. Bramborová jídla kromě toho efektivně tlumí touhu po mlsání. Ale dokážou toho ještě mnohem víc, už tři brambory pokryjí více než z poloviny denní potřebu vitaminu C.

Draslík, který se v nich skrývá, zas zbavuje organismus zadržované vody a antioxidanty mají protizánětlivé účinky.

Tým snů pro pěknou postavu

Pokud se k těmto báječným hlízám přidruží ještě živočišné proteiny z tvarohu, bude hubnoucí efekt dokonalý. Živočišné bílkoviny totiž ideálně doplňují rostlinné proteiny brambor a spalování tuků se rozjede na plné obrátky.

A už je jídlo kompletní. Zařaďte do svého jídelníčku bramborové pokrmy co nejčastěji, nejlépe vždy v poledne a večer. Zasytí vás a budete plná elánu, vaše bříško bude vypadat plošší a kila usazená na bocích se co nevidět ztratí.

Proteinová síla

Netučný tvaroh se na hubnutí hodí perfektně, protože neobsahuje téměř žádné kalorie, zato spoustu vápníku a bílkovin. Na dlouho vás tak zasytí a urychlí metabolismus.

Zázrak pro ochucení? Pažitka má štiplavou chuť, hořčičné oleje a hořčík, které poskytuje, urychlují odbourávání tuků. Trocha citronové šťávy zase dodá tvarohu svěžest a s vitaminem C kila poletí dolů rychlostí blesku.

Superhubnoucí tvaroh

Na 1 porci: Smíchejte 100 g netučného tvarohu se lžičkou citronové šťávy, ochuťte špetkou soli a pepře, dvě stébla pažitky nakrájejte na malé kousky a vmíchejte do tvarohu.

Recepty pro zlepšení kondice

Že jsou brambory nudné? Ani nápad! Představíme vám naše rozmanité bramborové variace. Opékané, na špízech, nebo pečené v troubě? Vyzkoušejte je všechny.

Pečené sezamové brambory

Na 1 porci: Důkladně omyjte 240 g brambor, rozkrojte je na poloviny a ještě vlhké dejte do mísy. Osolte a opepřete, přidejte po lžíci řepkového oleje a loupaných sezamových semínek a vše dobře promíchejte. Plech s vysokým okrajem potřete lžící řepkového oleje a brambory na něj rozložte.

Báječné hlízy

Se 70 kcal na 100 gramů jsou neloupané brambory skutečně light potravinou, a tak se v nejrůznějších podobách a variantách mohou stát vyhledávanou součástí dietního jídelníčku.

  • Sladké brambory: Batáty ve skutečnosti nejsou příbuzné brambor, ač se jim podobají vzhledem i chuťově. Ve srovnání s brambory ovšem bodují dvojnásobným množstvím balastních látek a jedenapůlnásobným obsahem vitaminu C. Navíc jsou bohaté na karoteny, draslík, vápník a vitamin K.
  • Nejlépe se slupkou: Až padesát procent obsažených polyfenolů, tedy sekundárních rostlinných látek, se nachází v bramborové slupce, odborníci proto radí brambory dobře omýt a konzumovat je i se slupkou.
  • Hubnoucí brambory: Brambory na salát si uvařte už předchozí den a postavte je na noc do chladu, tak se část sacharidů přemění v rezistentní škrob, který je o něco méně kalorický než původní forma. Totéž se týká brambor, které budete třeba druhý den ohřívat.

Nechte je péct ve vyhřáté troubě (v elektrické při 200 °C nebo horkovzdušné při 175 °C) asi 35 minut, během pečení obraťte. Hotové pečené brambory podávejte se superhubnoucím tvarohem, je to dobrota!

Bramborovo-cuketové placičky

Na 1 porci: Malou cuketu nastrouhejte nahrubo, dvě střední brambory oloupejte a také nastrouhejte. Vše na čisté utěrce dobře vymačkejte od vody. V míse smíchejte nastrouhanou zeleninu, vajíčko a dvě lžíce mouky. Osolte, opepřete a okořeňte muškátovým oříškem. Vytvořte placičky a pečte na lžíci oleje dozlatova. Podávejte opět se superhubnoucím tvarohem.

Zeleninové špízy se sýrem halloumi

Na 1 porci: Asi 150 g brambor povařte cca 15 minut v osolené vodě. Slijte, nechte krátce vychladnout, oloupejte a nakrájejte na poloviny. Půlku malé cukety, čtvrtku červené papriky a 40 g halloumi nakrájejte na kousky. Střídavě napíchejte vše se šesti malými žampiony na špízové jehly. Jehličky ze snítky rozmarýnu nasekejte nadrobno.

Oloupejte půl stroužku česneku a nasekejte nadrobno. Smíchejte lžičku oleje, rozmarýn a česnek, špízy potřete, osolte je a opepřete. Za občasného obracení špízy a brambory pečte asi 15 minut na grilu nebo při středním ohni na plechu s vyšším okrajem. Podávejte se superhubnoucím tvarohem.

Chuť raných brambor nejlépe vynikne s máslem, solí a bylinkami.

Bramborové karbanátky

Na 1 porci: Oloupejte 375 g brambor a vařte zhruba 25 minut v osolené vodě. 60 g brokolice, 50 g mrkve a jednu cibuli nakrájejte na malé kousky. Mrkev povařte cca 6 minut ve vroucí osolené vodě. Brokolicové růžičky přidejte tak 4 minuty před koncem doby vaření. Na pánvi rozpalte lžičku oleje a za stálého míchání osmahněte připravenou cibulku.

Brambory nechte okapat, krátce odpařit a rozmačkejte je. Přidejte k nim žloutek, vrchovatou lžičku škrobu a cibuli, vše rukama promíchejte. Lehce vmíchejte mrkev a brokolici. Osolte a opepřete podle chuti.

Vytvarujte karbanátky a opékejte je na troše rozpáleného oleje z každé strany asi 3 minuty. Vyjměte ven z pánve a poklaďte je na plech vyložený pečicím papírem. Pečte ve vyhřáté troubě (elektrické v při 200 °C, horkovzdušné při 175 °C) asi 7 minut. Hotové servírujte spolu se superhubnoucím tvarohem.

Vynikající bramborový salát

Na 1 porci: Pod pokličkou v malém množství osolené vody vařte cca 20 minut 200 g malých brambor. Slijte je, nechte zcela vychladnout, oloupejte a nakrájejte na plátky. Cibuli zbavte slupky a rozkrájejte na drobné kostičky. V hrnci rozpalte lžičku oleje a osmahněte na něm nakrájenou cibuli. Podlijte 100 ml zeleninového vývaru a přiveďte k varu, nalijte na bramborové plátky a promíchejte. Osolte a opepřete, vše dolaďte lžičkou středně ostré hořčice a lžící jablečného octa.

Čtvrt salátové okurky nastrouhejte na jemné plátky, přidejte pár stonků pokrájené pažitky. Okurkové plátky i pažitku vmíchejte do připraveného bramborového salátu a hned si můžete pochutnat!

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Džíny vládnou módě po staletí. Pohrajte si se střihy

Nadčasový denim je cokoliv, jen ne okázalý, a přirozeně zapadá do stylu na...

Historie denimu, „tvrdé látky z Nîmes“, se začala psát už v 17. století ve Francii. Od té doby vládne módnímu průmyslu, jen mění barvy a strukturu a hraje si se střihy. Čím oslníte v denimové módě...

Vítejte v království krajek. Toto spodní prádlo ukáže vaše přednosti

Správně zvolená podprsenka dokáže postavu podpořit, odlehčit zádům a nenápadně...

Spodní prádlo vám buď může pořádně zvednout sebevědomí, nebo vás trápit celý den. Vybírejte s rozmyslem a nespokojte se s kompromisy. Pár tipů bychom pro vás měli.

Zázračné léky na hubnutí pomohou. Máte je chtít, nebo za to nestojí?

Ilustrační fotografie

Léky na hubnutí dnes slibují rychlé výsledky a plní titulky médií. Skutečnost je ale složitější. Odborníci i pacienti se shodují – bez změny životního stylu fungují jen dočasně. A místo vysněné...

Pojďme se červenat. Poradíme, jak vybrat dokonalou tvářenku

Jak líčením opticky zúžit obličej - Pomocí tvářenky - čím vertikálněji tvářenka...

Řadí se mezi ty nejstarší kosmetické prostředky, přitom stále vládne tendence podceňovat její sílu. Chudák růž, přitom toho dokáže tolik! Umíte si vybrat správný odstín?

Výběr šperku není věda. Stylistka radí, na co myslet a co dodržovat

Ne nadarmo se říká, že šperky jsou třešničkou celé módní kreace. 1749 Kč

Šperky dokážou proměnit náladu i celý outfit. Stačí jen vědět, kdy sáhnout po jemné bižuterii a kdy po hodnotném kousku, který má skutečně váhu. Stylistka Julia Silajdžić radí, jak kombinovat kovy...

Sbohem, kila navíc. Na pomoc volte české zázraky: tvaroh a brambory

Pečené brambory s tvarohem

Bramborovo - tvarohová dieta je superzdravá, nabízí řadu benefitů a dokáže vás zbavit tukových polštářků.

7. března 2026

Jarní detox jako restart těla i duše. Pomůže svalům, lymfě i psychice

Detoxikace je proces, při kterém se tělo zbavuje škodlivých látek, které se v...

Po zimě je naše tělo zanesené toxiny. V chladných měsících míváme totiž méně pohybu na čerstvém vzduchu a obvykle se zhorší i stravovací návyky. Jak to změnit?

6. března 2026

Jaro ve Starbucks bude letos patřit barvám a exotickým chutím

Komerční sdělení
Jaro ve Starbucks bude letos patřit barvám a exotickým chutím

Do kaváren Starbucks přichází úplně nová limitovaná řada inspirovaná globálním trendem posledních měsíců – příchuť Ube Vanilla. Spolu s ní se navíc vrací i oblíbené ledové klasiky jako Cool Lime...

5. března 2026

Zázračné léky na hubnutí pomohou. Máte je chtít, nebo za to nestojí?

Ilustrační fotografie

Léky na hubnutí dnes slibují rychlé výsledky a plní titulky médií. Skutečnost je ale složitější. Odborníci i pacienti se shodují – bez změny životního stylu fungují jen dočasně. A místo vysněné...

5. března 2026

Pojďme se červenat. Poradíme, jak vybrat dokonalou tvářenku

Jak líčením opticky zúžit obličej - Pomocí tvářenky - čím vertikálněji tvářenka...

Řadí se mezi ty nejstarší kosmetické prostředky, přitom stále vládne tendence podceňovat její sílu. Chudák růž, přitom toho dokáže tolik! Umíte si vybrat správný odstín?

4. března 2026

Výběr šperku není věda. Stylistka radí, na co myslet a co dodržovat

Ne nadarmo se říká, že šperky jsou třešničkou celé módní kreace. 1749 Kč

Šperky dokážou proměnit náladu i celý outfit. Stačí jen vědět, kdy sáhnout po jemné bižuterii a kdy po hodnotném kousku, který má skutečně váhu. Stylistka Julia Silajdžić radí, jak kombinovat kovy...

3. března 2026

Džíny vládnou módě po staletí. Pohrajte si se střihy

Nadčasový denim je cokoliv, jen ne okázalý, a přirozeně zapadá do stylu na...

Historie denimu, „tvrdé látky z Nîmes“, se začala psát už v 17. století ve Francii. Od té doby vládne módnímu průmyslu, jen mění barvy a strukturu a hraje si se střihy. Čím oslníte v denimové módě...

2. března 2026

Vitamin D je sluneční zázrak. V zimě hledejte zdroje v lednici

Losos s lehkým zeleninovým salátkem

Kdy naposledy jste se zamýšleli nad vitaminem D? Zatímco v létě si ho načerpáme skrze sluneční paprsky, v zimě je to trochu složitější. Češi často trpí jeho nedostatkem, právě proto si teď zaslouží...

1. března 2026

Proč nás emoce nutí jíst? I tento hlad můžete zvládnout

Ilustrační fotografie

Nejíme jen proto, že máme hlad. Často saháme po jídle ve chvíli smutku, stresu nebo únavy. Emoční pojídání a mlsání uklidní jen na chvíli – a pak zanechá výčitky i další kila navíc. Co s tím?

28. února 2026

Sny nejsou náhoda. To, co přes den potlačujeme, se v noci vrací

Komerční sdělení
Sny nejsou náhoda. To, co přes den potlačujeme, se v noci vrací, říká Petra...

Březen patří spánku a snům – a není to náhoda. 13. března si připomínáme Mezinárodní den spánku, zároveň přichází jarní únava a změna času. Právě v tomto období je náš nervový systém citlivější,...

27. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rok 2026 ve vlasech: Styl, který mluví za vás, ne za celebrity

Komerční sdělení
Vlasový expert: Trendy 2026. Zapomeňte na to, co nosí celebrity, vlasy mají...

Kdyby měl odborník na vlasovou péči Tomáš Arsov jedním slovem definovat to, co nás v kadeřnickém světě čeká tento rok, bylo by to zásadní „uvědomění“. Po letech, kdy jsme se hnali za nedosažitelnou...

27. února 2026

Vítejte v království krajek. Toto spodní prádlo ukáže vaše přednosti

Správně zvolená podprsenka dokáže postavu podpořit, odlehčit zádům a nenápadně...

Spodní prádlo vám buď může pořádně zvednout sebevědomí, nebo vás trápit celý den. Vybírejte s rozmyslem a nespokojte se s kompromisy. Pár tipů bychom pro vás měli.

27. února 2026  1:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.