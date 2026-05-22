BOHO: značka, která má charakter.

BOHO staví na filozofii, že i každodenní osvěžení může mít svůj charakter. Každý nápoj je navržen tak, aby nabídl víc než jen osvěžení. Přináší vyvážený chuťový profil, který vzniká kombinací pečlivě vybraných ingrediencí. Limonády BOHO stojí na pečlivě sestavených chuťových kombinacích, které propojují ovoce, bylinky a jemně kořeněné tóny. Výsledkem jsou originální a chuťově vyvážené varianty, které se odlišují od běžné nabídky nealkoholických nápojů.
Mezi neprodávanější příchutě patří malina s výrazně ovocným, sladkokyselým charakterem po yuzu, levandule s jemně květinovým a aromatickým profilem, yuzu s intenzivní citrusovou svěžestí a zázvor s jemně pikantním, osvěžujícím charakterem. Právě yuzu se objevuje v limonádách i sirupech BOHO jako jedna z klíčových ingrediencí a dodává nápojům jejich typickou svěží citrusovou linku. Tento asijský citrus s bylinkovými tóny pochází z Jižní Koreje, kde je dlouhodobě ceněn i pro svůj vysoký obsah vitamínu C a antioxidantů. V BOHO produktech se používá v podobě čisté lisované šťávy.
Limonády jsou prodávány ve skleněných lahvích o objemu 0,2 l, které podtrhují jejich prémiový charakter a zároveň odpovídají současným nárokům na estetiku i udržitelnost. Nejlépe si je vychutnáte dobře vychlazené. BOHO limonády jsou dostupné na webu www.1er.cz za cenu 35 Kč / 0,2 l.
Vedle hotových limonád nabízí BOHO také sirupy, které umožňují připravit si nápoj podle vlastní chuti. Jsou vhodné pro domácí limonády, míchané drinky i teplé nápoje a staví na jednoduchém složení a vyvážené, přirozené chuti. BOHO sirupy jsou dostupné na webu www.1er.cz za cenu 185–370 Kč / 0,5 l dle příchutě.
Součástí portfolia jsou také přírodní vody z Pavlovských vrchů, které vynikají svou čistotou a specifickým minerálním profilem díky vápencovému podloží. Jsou vhodné jak pro každodenní pitný režim, tak jako doplněk gastronomických zážitků. BOHO vody jsou dostupné na webu www.1er.cz za cenu 45 Kč / 0,7 l.
Značka BOHO tak nepřináší pouze nápoje, ale i přístup k jejich vnímání. V každé lahvi se propojuje důraz na detail, chuť a estetiku, které společně vytvářejí zážitek
s charakterem.