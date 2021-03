Důležitější než to, co děláte a jak to děláte, je, kdy to děláte. Kdo zná optimální čas pro uskutečnění svých plánů a předsevzetí, může se stát zdravějším, šťastnějším a výkonnějším člověkem. Příhodná doba ale není u každého z nás stejná, je závislá na našem vnitřním biorytmu, kterému se také říká „vnitřní hodiny“. Ty sídlí v mozku každého z nás a dohlížejí po celý lidský život na to, aby se v našem těle všechno odehrávalo jen v ten správný čas.

Podstata problému je hlavně v tom, že v současném světě s pevně stanovenou pracovní dobou, zvyky a sociálními pravidly neodpovídá často rytmus našeho běžného dne rytmu našeho těla. Pokud někdo stále žije v extrémním nesouladu s tlukotem vnitřních hodin, může mu dokonce podle vědeckých výzkumů hrozit onemocnění srdce.

Ale není třeba mít obavy. Nemusíte celý svůj život časově převrátit vzhůru nohama, abyste byla zdravější a šťastnější. Stačí občas dělat to, co by vaše tělo v určitou dobu právě dělat chtělo. Zjistěte, v jakém rytmu vy sama vlastně fungujete.

Rozlišují se čtyři typy lidí – delfíni, lvi, medvědi a vlci. Přečtěte si o nich něco a najděte, kam patříte vy. Může vám to hodně usnadnit život.