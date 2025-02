Vypařte se na chvilku. Sauna dobije baterky, probudí radost i imunitu

Sauna je malý zázrak, který vás osvobodí od stresu, rozproudí krev a vykouzlí vám úsměv na tváři. Možná máte v paměti starší sauny, ze kterých se skákalo do řeky nebo do sněhu a jež zpravidla byly plné drsných (nebo naopak nedrsných) mužů. Očistný a povzbuzující zážitek to byl určitě také, ale ne pro každého.

Dnes jsou však možnosti saun mnohem větší a také nabízejí větší komfort ve formě sofistikovaných vůní a silic, hudby, saunových rituálů a podobně.

Prospívá zdraví

Saunování má řadu zdravotních přínosů, které prospívají jak tělu, tak psychice. Pobyt v sauně podporuje kardiovaskulární systém, zlepšuje krevní oběh a pomáhá snižovat krevní tlak, čímž přispívá ke zdraví srdce a cév.

Pocení navíc pomáhá tělu zbavit se toxinů a těžkých kovů, což přispívá k detoxikaci organismu.

Saunování také posiluje imunitní systém, protože podporuje tvorbu bílých krvinek, které jsou klíčové pro boj s infekcemi.

Uklidňuje mysl

Jedním z nejvýraznějších benefitů sauny je její schopnost zrelaxovat tělo i mysl. Pobyt v teple uvolňuje svalové napětí, podporuje produkci endorfinů a pomáhá snižovat stres a úzkost.

Díky těmto relaxačním účinkům může saunování zlepšit kvalitu spánku, což ocení lidé trpící nespavostí. Saunování také zmírňuje bolesti svalů a kloubů, ulevuje při artritidě či bolestech zad a urychluje regeneraci po fyzické námaze díky lepšímu prokrvení tkání.

Kdo by se měl sauně vyhnout? Lidé s kardiovaskulárními problémy.

Těhotné ženy.

Lidé s infekčními nemocemi.

Osoby s chronickými nemocemi.

Epilepsie: Teplo a změny teploty mohou vyvolat záchvaty.

Onemocnění ledvin: Pocení může zhoršit dehydrataci a zatížit ledviny.

Kožní onemocnění: Některé formy dermatitidy nebo infekční kožní problémy mohou být zhoršeny.

Lidé po nedávném úrazu nebo operaci.

Děti a starší osoby: Malé děti a senioři mohou být citlivější na teplotní extrémy a hrozí u nich riziko přehřátí nebo dehydratace.

Lidé pod vlivem alkoholu nebo drog.

Zlepšuje zdraví kůže

Sauna má pozitivní vliv i na pokožku, protože pocení otevírá póry a pomáhá odstraňovat nečistoty, což zlepšuje pružnost a zdraví kůže. Pravidelné saunování může dokonce přispět ke snížení rizika neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, protože zlepšuje prokrvení mozku.

V neposlední řadě může sauna podpořit metabolismus a spalování kalorií, což je vhodné při snaze o udržení hmotnosti nebo hubnutí.

Speciální rituály

A teď si představte, jaké to je, když se saunování spojí se speciálním rituálem. Ano, existují saunoví mistři, kteří umí přeměnit obyčejné posezení v sauně ve skutečný zážitek.

Představte si vůni esenciálních olejů, jemné mávání ručníkem, které rozvíří horký vzduch, a k tomu hudbu, která vás přenese tu do hor, tu do japonského onsenu.

Sauna má svá pravidla

Hydratace je základ – před saunováním i po něm vypijte dostatek vody, jinak budete sušší než stará houba. Po každém horkém kole si dopřejte ledovou sprchu nebo rovnou skočte do bazénku – je to jako šoková terapie pro vaši kůži a krevní oběh. A hlavně, nezapomeňte poslouchat své tělo. Pokud vám začne být nepříjemně, dejte si pauzu. Sauna není soutěž.

Co přibalit s sebou?

Laik si myslí, že vystačí s ručníkem, ale není to tak docela pravda. Ručník je samozřejmě nutný, ale ten v sauně zpravidla dostanete nebo si ho můžete půjčit (a když se sanujete, musíte se jím důkladně podložit, včetně chodidel).

Důležitá je, zvlášť pokud plánujete pobyt ve finské sauně, pokrývka hlavy. Bývá to plstěná čepice, která dámám chrání vlasy a všem pak hlavu a tvář před působením žáru. Díky ní vydržíte v sauně déle. Existují také speciální saunovací ručníky, které dobře sají pot a jsou příjemnější než prostěradla.