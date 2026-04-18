Cyklistika je vlastně příjemná forma odpočinku a vhodná je především pro ženy, které čelí vysokému mentálnímu vypětí a hledají způsob, jak „vypnout“. Jízda na kole totiž účinně snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu a naopak uvolňuje endorfiny a dopamin, což vede k okamžitému zlepšení nálady. Je to perfektní „čistič hlavy“ po náročném dni v zaměstnání nebo v domácnosti.
Jde o aerobní pohyb, který pomáhá ženám stabilizovat hormonální hladiny v období premenstruačního syndromu (tzv. PMS) nebo menopauzy.
Dostanete se ven – dokonalá věc pro ženy, které pracují v interiérech, pobyt v zeleni v kombinaci s mírným pohybem radikálně zvýší psychickou pohodu a pocit svobody. Ideální bude spojit příjemné s užitečným a pozvat na vyjížďku kamarádky.
Rekreační jízda nevyžaduje žádné sledování kilometrů ani rychlosti, cílem je samotný pohyb venku, nikoliv výkon. A ještě si „s holkama“ podrbete. A protože je cyklistika šetrná ke kloubům, je prima řešením i pro ty z vás, které by kvůli bolesti kolen či zad nemohly relaxovat při běhu a dlouhých procházkách.
Tepová frekvence, při které se hubne
Jak začít hubnout?
Jezděte, cyklistika spaluje výrazně více energie než běžná chůze (přes 500 kcal v hodině při tempu 20km za hodinu).
Pozor, hlídejte si tep. Hubněte v takzvaném aerobním pásmu, tedy 60–75% vaší maximální tepové frekvence . Měla byste být schopna u jízdy mluvit, ale už ne si zpívat.
Jezděte pravidelně. Lepší je vyjet tři až čtyřikrát týdně na hodinu než jednou za týden na dlouhý a vyčerpávající výlet.
Šlapejte plynule s vyšší frekvencí (lehčí převody), to šetří kolena a lépe buduje vytrvalost.
Které kolo zvolit?
Volba závisí primárně na povrchu, po kterém se budete pohybovat nejčastěji. Horské kolo zvolte, pokud chcete objevovat lesní stezky a neřešit každou nerovnost. Na asfaltu se s ním ale víc nadřete kvůli odporu plášťů.
Krosové kolo je jakýsi kompromis, pokud jezdíte hlavně po cyklostezkách a občas odbočíte na polní cestu. Je rychlejší a lehčí než horské.
U obou typů ovšem hledejte modely označené jako „W“ nebo „Women“ , které mají upravenou geometrii (kratší rám, užší řídítka) pro ženskou postavu.
Článek vznikl pro speciál časopisu Tina XXS Štíhlá a fit.