Holky, pojďte na kolo. Cyklistika umí kouzlit a prospěje tělu i duši

Jízda na kole je pro ženy skvělým způsobem, jak podpořit snahu o formování postavy, psychický relax a efektivní spalování kalorií. Je to prostě fajn.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Cyklistika je vlastně příjemná forma odpočinku a vhodná je především pro ženy, které čelí vysokému mentálnímu vypětí a hledají způsob, jak „vypnout“. Jízda na kole totiž účinně snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu a naopak uvolňuje endorfiny a dopamin, což vede k okamžitému zlepšení nálady. Je to perfektní „čistič hlavy“ po náročném dni v zaměstnání nebo v domácnosti.

Jde o aerobní pohyb, který pomáhá ženám stabilizovat hormonální hladiny v období premenstruačního syndromu (tzv. PMS) nebo menopauzy.

Dostanete se ven – dokonalá věc pro ženy, které pracují v interiérech, pobyt v zeleni v kombinaci s mírným pohybem radikálně zvýší psychickou pohodu a pocit svobody. Ideální bude spojit příjemné s užitečným a pozvat na vyjížďku kamarádky.

Rekreační jízda nevyžaduje žádné sledování kilometrů ani rychlosti, cílem je samotný pohyb venku, nikoliv výkon. A ještě si „s holkama“ podrbete. A protože je cyklistika šetrná ke kloubům, je prima řešením i pro ty z vás, které by kvůli bolesti kolen či zad nemohly relaxovat při běhu a dlouhých procházkách.

Tepová frekvence, při které se hubne

  • Při hubnutí je cílem udržet se v tzv. aerobním pásmu, tedy zhruba 60 až 75 % vaší maximální tepové frekvence (MTF). Použijte základní vzorec: 220 - váš věk = MTF. (Žena 30 let: 220-30 = 190 tepů za minutu.)
  • Výpočet zóny pro hubnutí:
    Spodní hranice (60%): MTF x 0,6 = 114
    Horní hranice (75%): MTF x 0,75 = 143
  • Pro třicetiletou ženu je tedy ideální rozmezí 114 až 143 tepů za minutu.

Jak začít hubnout?

Jezděte, cyklistika spaluje výrazně více energie než běžná chůze (přes 500 kcal v hodině při tempu 20km za hodinu).

Pozor, hlídejte si tep. Hubněte v takzvaném aerobním pásmu, tedy 60–75% vaší maximální tepové frekvence . Měla byste být schopna u jízdy mluvit, ale už ne si zpívat.

Jezděte pravidelně. Lepší je vyjet tři až čtyřikrát týdně na hodinu než jednou za týden na dlouhý a vyčerpávající výlet.

Šlapejte plynule s vyšší frekvencí (lehčí převody), to šetří kolena a lépe buduje vytrvalost.

Které kolo zvolit?

Volba závisí primárně na povrchu, po kterém se budete pohybovat nejčastěji. Horské kolo zvolte, pokud chcete objevovat lesní stezky a neřešit každou nerovnost. Na asfaltu se s ním ale víc nadřete kvůli odporu plášťů.

Krosové kolo je jakýsi kompromis, pokud jezdíte hlavně po cyklostezkách a občas odbočíte na polní cestu. Je rychlejší a lehčí než horské.

U obou typů ovšem hledejte modely označené jako „W“ nebo „Women“ , které mají upravenou geometrii (kratší rám, užší řídítka) pro ženskou postavu.

Článek vznikl pro speciál časopisu Tina XXS Štíhlá a fit.

