Běhám pro děti online

Každý krok může změnit život. Protože vítězem je každý, kdo pomáhá!

Každý krok může změnit život. Protože vítězem je každý, kdo pomáhá! | foto: Archiv Běhám pro děti

V životě jsou chvíle, kdy máme chuť udělat něco dobrého – a zároveň hledáme způsob, který je přirozený, smysluplný a zapadá do našeho běžného dne. Právě to splňuje projekt BĚHÁM PRO DĚTI, který už jedenáctým rokem pořádá Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI.

Po celý duben se může zapojit kdokoli, odkudkoli do Běhám pro děti ONLINE. Stačí se zaregistrovat, hýbat se (chůze, běh, sbírání denních kroků) a dát svému pohybu hlubší význam. Protože tady nejde primárně o kilometry ani o tempo. Jde o podporu dětí a mladých lidí z dětských domovů, kteří se jednou musejí postavit na vlastní nohy – bez zázemí rodiny, které většina z nás považuje za samozřejmé.

Každý krok může změnit život. Protože vítězem je každý, kdo pomáhá!

Pomoc, která dává smysl

Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI dlouhodobě podporuje děti a mladé lidi z dětských domovů zejména na jejich cestě k samostatnosti. Podporuje je při studiu, nabízí startovací bydlení, pomáhá na startu pracovního i osobního života. Dělá to systematicky, dlouhodobě a s respektem k individualitě každého dítěte.

Důležité je i to, jak nadace funguje. Nečerpá státní dotace ani prostředky z ESF. Financování nadace je založeno na podpoře firemních dárců, jednotlivců a firemních či dobročinných nadací. Velkou část provozního rozpočtu nadace pokrývá samofinancováním. Právě proto vznikají projekty jako BĚHÁM PRO DĚTI – aby si nadace dokázala sama „vydělat“ na svůj provoz a mohla zůstat nezávislá, flexibilní a skutečně nablízku těm, kteří ji potřebují.

Když pomoc není anonymní

Pomoc nadace má konkrétní tvář. Na webu nadace najdeme desítky autentických zpětných vazeb dětí, kterým podpora změnila životní směr.

Andrea, která opustila dětský domov v roce 2024, říká:

„Jednoduše jsem moc vděčná, že se cítím i po odchodu z dětského domova jakoby pod ochrannými křídly, a nejsem v životě na vše tak sama, jak se z počátku mohlo zdát. Za to vše jim nesmírně děkuji.“

A Natália, která opustila dětský domov v roce 2018, doplňuje:

„DDŠ jsou pro nás taková ta zadní vrátka, která mají děti u rodičů. Pomůžou vám a poradí, ať už přijdete s čímkoliv...“

Právě tato zpětná vazba dává podpoře opravdový smysl, Nejde o jednorázovou pomoc, ale o investici do budoucnosti dětí, které často neměly v životě snadný start.

Pouhých 299 korun

Registrace do BĚHÁM PRO DĚTI ONLINE stojí 299 Kč. Částku, která pro jednotlivce nepředstavuje zásadní zásah do rozpočtu, ale v součtu s dalšími znamená reálnou a dlouhodobou pomoc. Čím více lidí se zapojí, tím více dětem může nadace pomáhat.

Žádný projekt by nemohl fungovat bez silných partnerů. Od svého počátku projekt BĚHÁM PRO DĚTI probíhá za podpory Nadace ČEZ. Hlavním partnerem projektu je již druhým rokem společnost Provident Financial, která pomáhá systematicky upozorňovat na situaci mladých lidí odcházejících z dětských domovů. Mezi hlavní partnery projektu patří také Raiffeisen stavební spořitelna.

S projektem je spjato mnoho dalších partnerů, díky kterým je možné projekt rozvíjet a posouvat dál a kteří sdílejí stejnou filozofii: že společenská odpovědnost má smysl tehdy, když je zaměřena na konkrétní pomoc a je dlouhodobá.

Každý krok může změnit život. Protože vítězem je každý, kdo pomáhá!

Možná právě letos

BĚHÁM PRO DĚTI ONLINE není o výkonech. Je o rozhodnutí. O tom, že se letos přidáte. Že dáte svým krokům význam. A že pomůžete dětem, které si svoji šanci na samostatný život musejí vybojovat o něco dřív a o něco tvrději než ostatní.

Registrace probíhá na www.behamprodeti.cz. A někdy opravdu stačí jen jeden krok.


Běhám pro děti online

Komerční sdělení
Každý krok může změnit život. Protože vítězem je každý, kdo pomáhá!

Každý krok může změnit život. Protože vítězem je každý, kdo pomáhá!

