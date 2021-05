Nehroutit se! Častou chybou amatérských běžců je nesprávné držení těla. „V rychlosti kolem sedmi kilometrů v hodině naklání běžec trup směrem vpřed a při tom může mít tendenci předsouvat hlavu a ramena držet víc u uší,“ komentuje to fyzioterapeutka Iva Bílková.

„Každý krok dopadá na patu nebo rovnou na celé chodidlo, kdy noha nedokáže dobře odpružit nárazy, navíc vadné držení těla zatěžuje celý pohybový aparát. Přílišné dýchání do horní části hrudníku zbytečně zatěžuje svaly šíje a ramen, z čehož pak vznikají bolesti hlavy a šíje.“ Správně by mělo být při běhu posunuto lehce vpřed těžiště těla, jde tedy spíše o posun pánve než o předklon a vyhrbení hrudníku. Osa trupu musí být vytažena vzhůru, hrudní koš otevřený s napřímením v oblasti hrudní páteře. Pokud je to možné, dýchání jde do břicha, pocitově až do pánve. Horní hrudní dýchání je vyhrazeno až pro případ, že břišní dýchání nestačí pokrývat nároky na množství kyslíku v krvi.