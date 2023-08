Využijte léčivou síly banánů na maximum. V koktejlu nebo v chipsech

Banány jsou jedním z nejprodávanějších artiklů z oblasti ovoce-zelenina, a to na celé naší planetě. Pochází z jihovýchodní Asie a první písemná zmínka o nich je v buddhistických textech z doby okolo roku 600 před n. l.

První banánový sad měli Číňané už někdy v roce 200. Teprve až někdy ve 12. století doputoval banán s islámskými dobyvateli do Palestiny a pak i do Evropy, konkrétně do Španělska a Portugalska.

Dnes jsou v mnoha odrůdách a variantách rozšířené, známé a oblíbené po celém světě. Máte je ráda i vy?

Sedmero benefitů:

1. Na nervy: banány obsahují vitaminy B6, B1, B2, C, E a kyselinu listovou, a tak posilují nervový systém, redukují otoky a chrání vás proti cukrovce II. typu.

2. Na deprese: to kvůli vysokému obsahu tryptofanu, který se mění v serotonin, hormon dobré nálady.

3. Na vysoký krevní tlak a arytmie: obsahují totiž dost draslíku, hned po avokádu a datlích nejvíc.

4. Na energii: dejte si banán před cvičením, zkouškou, důležitým pohovorem, ale taky třeba v autě či ve vlaku – je to energetická bomba a udrží stabilní hladinu cukru v krvi. Obsažený draslík navíc podporuje okysličení mozku, takže vám to bude myslet. A vyhnete se křečím.

5. Na hubnutí: pomáhají při regulaci váhy, neobsahují téměř žádné tuky, povzbuzují tělo, aby spalovalo své vlastní tukové zásoby. Jeden banán má jen 110 kcal.

6. Na trávení: obsahují vlákninu, podporují funkci střev. Pomáhají při zácpě i střevních problémech. Vhodné jsou dokonce i pro celiaky.

7. Na kosti: obsahují fruktooligosacharid – to je probiotikum, které zvyšuje vstřebatelnost vápníku. A také mangan, který preventivně kosti ošetřuje. Jeden střední banán pokryje jeho doporučovanou denní dávku.