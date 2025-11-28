BaByliss přináší novinku – Air Power Smooth

14:00
Air Power Smooth AS6400E je kartáč, který vlasy vysuší, uhladí a tvaruje. Můžete díky němu stylizovat vlasy i v mokrém stavu a ušetřit tak každou minutku v koupelně.

Air Power Smooth AS6400E je kartáč, který vlasy vysuší, uhladí a tvaruje. | foto: Archiv ShutterstockShutterstock

Keramické destičky vlasy spolehlivě narovnají a uhladí. Díky silikonovým štětinám na kartáči navíc svoji hříchu snadno rozčešete. Šetrná technologie Ultra-care a funkce ionizace chrání vlasy a zanechává je uhlazené a lesklé bez krepatění.

Technologie Auto-Flow reagující na pohyb automaticky upravuje směr proudění vzduchu a postará se tak o přirozený a rovný vzhled. Kartáč má ultra šetrný režim, který automaticky střídá teplý a studený vzduch pro extra šetrnost. Pokročilý duální iontový systém kombinující kladné a záporné ionty působí proti krepatění a odstávajícím vlasům. Vybrat si můžete ze tří rychlostí proudění vzduchu a tří teplot.

Kartáč Air Power Smooth AS6400E můžete koupit např. na www.notino.cz za přibližnou cenu 3 199 Kč

Témata: Babyliss, vzhled, Notino

BaByliss přináší novinku – Air Power Smooth

Air Power Smooth AS6400E je kartáč, který vlasy vysuší, uhladí a tvaruje.

