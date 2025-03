Vůně pro zdraví a krásu: zkuste aromaterapii v klidu domova

Výroba domácího oleje pro masáž není věda! Pokud v kuchyni najdete olivový olej a znáte svého éterického favorita (záleží na tom, jestli to bude olejíček na relaxační či zdravotní masáž), můžete se pustit do výroby. Olej slouží jako základ, 50 ml postačí. Přelijte ho do vhodné lahvičky, nejlépe z tmavého skla, a přikápněte éterický olejíček. Pro slabší koncentraci stačí 10 kapek, ale třeba olej určený pro masáž hrudníku při nachlazení může být i silnější (až 20 kapek). Masážní olej ideálně hned spotřebujte, pár dní vydrží v uzavřené lahvičce na tmavém a chladném místě.