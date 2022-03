Co o králi ovoce možná nevíte Podle čínské nauky feng shui je ananas pokládán za symbol bohatství, štěstí a hojnosti. Asiaté ho nejčastěji ztvárňují ve zlaté barvě. Staví ho ke hlavnímu vchodu, do chodby nebo obývacího pokoje, aby jim neustále do života přinášel radost.

Rostliny ananasu mohou růst do výšky 1 až 1,5 metru. A každá z nich má jeden plod ročně . Vědci tvrdí, že nejlepší ananasy rostou v nadmořské výšce kolem 300 metrů. Ty údajně mají nejvyváženější poměr sladké a kyselé chuti.

Ananas obsahuje velké množství jódu a přispívá ke správné funkci štítné žlázy. Proto ho nezapomeňte co nejčastěji vkomponovat do svého jídelníčku. Doporučujeme ho hlavně lidem, kteří trpí hypotyreózou (tedy sníženou funkcí štítné žlázy) a potýkají se s nedostatkem energie, nadváhou či nižší imunitou.

Zlatavé exotické ovoce je přírodní zásobárnou draslíku , který působí proti depresím, úzkostem i chmurným myšlenkám. Díky velkému podílu železa je ideální také pro všechny, kteří bývají často unavení nebo trpí infekcemi.

Víte, jak poznat čerstvý ananas? Přičichněte ke spodní části plodu. Cítíte sladkou vůni? Pak je všechno v pořádku a můžete ovoce koupit. Šikovný je i trik s listem. Jak na to: Vytrhněte list ze středu plodu. Půjde-li to snadno, plod je přezrálý a mohou v něm být plísně. Vyberte si raději takový ananas, jehož listy při vytrhnutí kladou menší odpor.