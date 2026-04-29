AmRest se Starbucks vrací stromy do české krajiny

Společnost AmRest, provozovatel sítě kaváren Starbucks v České republice, rozvíjí od roku 2021 dlouhodobou spolupráci s iniciativou Sázíme budoucnost pod záštitou Nadace Partnerství. Společným cílem je vracet stromy do české krajiny i měst a systematicky tak přispívat ke zlepšování životního prostředí.

Od začátku partnerství se podařilo vysadit celkem 5 291 stromů, z toho 1 107 stromů jen v roce 2025 na území České republiky. Pokud by všechny podpořené stromy rostly v jedné linii s obvyklým desetimetrovým rozestupem, vytvořily by aleje dlouhé více než 52 kilometrů – tedy vzdálenost z Prahy až do Kolína.

Každý strom se počítá

Stromy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak zmírňovat dopady klimatické změny a zlepšovat kvalitu života. Jejich přínos je konkrétní a měřitelný:

Ochlazují okolí – jejich stín dokáže snížit teplotu o několik stupňů.

Zvlhčují vzduch – jeden strom odpaří v létě až 400 litrů vody denně.

Filtrují prach a čistí vzduch – ročně zachytí až 2 kg částic.

Pomáhají zadržovat vodu v krajině a chrání půdu před erozí.

Zlepšují kvalitu půdy a podporují život pod zemí.

Poskytují útočiště a potravu stovkám druhů živočichů.

Ukládají CO₂ – během svého života může jeden strom zachytit až 1,2 tuny oxidu uhličitého.

V měřítku tisíců stromů je dopad ještě výraznější. Více než 5 000 stromů může během svého života zachytit až 6 000 tun CO₂, každoročně odfiltrovat přibližně 10 tun prachu a v letních měsících společně odpařit miliony litrů vody, čímž významně přispívají k ochlazování krajiny.

Stromy jako návrat života do krajiny

Spolupráce mezi AmRest a iniciativou Sázíme budoucnost stojí na dlouhodobém závazku podporovat obnovu české krajiny. Výsadby probíhají napříč regiony a ve spolupráci s místními komunitami. Společným cílem je zlepšování stavu krajiny, obnova polních cest s alejemi, zvýšení její průchodnosti, podpora zadržování vody, ochrana proti erozi, návrat biodiverzity do intenzivně zemědělsky využívaných oblastí i ochlazování městského prostředí.

„Každý strom představuje konkrétní krok k odolnější krajině. Díky dlouhodobé spolupráci můžeme společně vracet život tam, kde je to potřeba – ať už jde o města, nebo volnou krajinu,“ uvádí Anna Poledňáková z iniciativy Sázíme budoucnost.

Starbucks zároveň zapojuje do udržitelnosti i své zákazníky. Mechanismus spojený s používáním jednorázových papírových kelímků umožňuje, aby každý jejich výběr přispěl k výsadbám nových stromů. „Chceme, aby udržitelnost nebyla jen závazkem na papíře, ale něčím, co je vidět v krajině kolem nás. Věříme totiž, že i malé každodenní rozhodnutí může přispět k tomu, že v české krajině vyroste další strom,“ uvádí Michal Holotík, Marketing Senior Manager Starbucks CZ/SK, Starbucks Česká republika.

Dlouhodobé partnerství tak dokazuje, že i každodenní rituál, jakým je návštěva kavárny, může mít pozitivní dopad na podobu české krajiny.

