Jak posílíte svou čchi Kombinujte akupresuru se zdravou stravou, pomůže to rozproudit optimální tok energie ve vašem těle. Jezte často vařená, teplá jídla Syrová strava a studená jídla zatěžují trávení a negativně ovlivňují vaši přírodní energii čchi. Vařené pokrmy ji naproti tomu posilují, protože usnadňují chod metabolismu. Při vaření používejte co nejvíc čerstvých ingrediencí. Začínejte svůj den nejlépe teplou ovesnou nebo jinou obilnou kaší, je šetrná k zažívání a dodá vám spoustu energie. Používejte celozrnné obiloviny a luštěniny Obsahují komplex sacharidů, které díky vysokému podílu balastních látek regulují trávení a dodají vám prospěšné živiny. Namísto produktů z bílé mouky vyzkoušejte raději varianty bohatší na živiny, například quinou, celozrnné těstoviny, proso nebo pohanku. Jezte méně potravin, které napomáhají zadržování vody v těle Tím máme na mysli potraviny, které v organismu vytvářejí při trávení tekutinu a ukládají se jako voda v buňkách. Patří k nim mléčné produkty, džusy, ovoce, mastná jídla, pšeničná mouka a sladkosti. Mnohé z nich můžou vyvolat tzv. intoleranci (čili nesnášenlivost). Už před staletími čínští lékaři zjistili, že tyhle potraviny při oslabeném trávení mohou způsobit potíže. Neznali ale tehdy ještě složky, které jsou za to zodpovědné, jako třeba laktóza, fruktóza a lepek. Dneska už si naštěstí můžete nechat u odborníka udělat testy, jestli netrpíte nesnášenlivostí na některé z těchto látek. Zkuste to, nic tím nepokazíte, rozhodně tak získáte víc informací o svém těle a o tom, jak funguje.