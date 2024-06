Stlačujte a hubněte. Jak funguje akupresura a kde najít ty správné body

Jednou silně stisknout a bříško zmizí? Taková kouzla vám sice nabídnout nemůžeme, akupresurou lze však přesto efektivně podpořit snižování váhy. Šetrná metoda, která je součástí tradiční čínské medicíny (TCM), se využívá už po staletí při různých zdravotních obtížích. Stimuluje se při ní cíleným tlakem proudění takzvaných čchi v energetických drahách, čímž aktivujete svou životní energii. To urychlí váš metabolismus a tělo pracuje zase na plné obrátky.

Pozitivním důsledkem je fakt, že tukové polštářky se snáze odbourávají. Masírováním akupresurních bodů navíc podpoříte trávení a zmírníte chuť k jídlu, neovladatelný hlad už nedostane šanci!

Jak už bylo řečeno, podle TCM tělem procházejí dráhy, kterými proudí energie čchi. Pokud je ale naruší nějaké vnitřní či vnější podněty, čchi se z rovnováhy vychýlí, což může vést i k rychlému přírůstku hmotnosti. Pomocí akupresury je možné energie zase regenerovat a vrátit tělo do původní harmonie. Představíme vám snadnou cestu, jak být brzy opět zdravější, štíhlejší a v lepší kondici, stačí jen vyhmátnout to správné místo. A co vám který konkrétní bod může poskytnout?

Vhodná technika Akupresurní body masírujte bříšky prstů krouživými pohyby s vynaložením mírného tlaku.

Věnujte se tomu 3 až 4krát denně, vždy minutku. Už po 20 až 30 minutách akupresury zaznamenáte její účinek.

Napomůže ke snížení hmotnosti, kromě toho dbejte i nadále na vyváženou a pestrou stravu. Tak shodíte týdně až dvě kila, bez stresu a počítání kalorií.

Utlumuje pocit hladu

Akupresurní bod GV 26, zvaný též „vodní žlábek“, leží na středové linii mezi nosem a horním rtem. Když tento bod tisknete, redukujete svou chuť na sladké a podobně.

Zbavuje stresu a napětí

Bod ST 36 na dráze žaludku, přezdívaný „tři míle na noze“, má celkově harmonizující efekt. Kromě toho vám pomůže, když nedokážete přestat myslet na jídlo. Najdete ho pod kolenem, přímo pod čéškou na holenní kosti, na šíři prstu směrem k vnější straně nahmatáte malou prohlubeň, v níž tento bod leží. Tiskněte ho zároveň na obou nohách.

Reguluje trávení

Na vnitřní straně paže, na šíři prstu nad záhybem zápěstí, se nachází akupresurní bod PC 6, zvaný „vnitřní bariéra“, který zklidňuje žaludek. Jeho stimulací působíte proti nevolnosti a zvracení a regulujete hrudní koš, a to jak při psychických, tak i fyzických obtížích.

Urychlí metabolismus

Akupresurní bod CV 12, jinak „střední dutina“, spočívá zhruba na šíři dlaně nad pupíkem, na střední linii vašeho těla. Má regulační účinek na trávicí soustavu.

Jak posílíte svou čchi

Kombinujte akupresuru se zdravou stravou, která přispěje k optimálnímu toku energie ve vašem těle. Jezte často vařená teplá jídla. Syrová strava a studená jídla zatěžují trávení a negativně ovlivňují i vaši přírodní energii čchi. Vařené pokrmy ji naproti tomu posilují, protože usnadňují chod metabolismu. Při vaření používejte co nejvíc čerstvých přísad.

Začínejte svůj den nejlépe teplou ovesnou nebo jinou obilnou kaší, která je šetrná vůči zažívání a dodá vám příděl energie.

Používejte celozrnné obiloviny a luštěniny s obsahem komplexních sacharidů, které díky vysokému podílu balastních látek regulují trávení a poskytnou vám cenné látky.

Místo produktů z bílé mouky vyzkoušejte raději varianty bohatší na živiny, například quinou, celozrnné těstoviny, proso nebo pohanku. Tak vnesete na svůj stůl rázem větší rozmanitost.

Omezte příjem potravin, co napomáhají zadržování vody. Tím jsou míněny ty, které v těle tvoří při trávení tekutinu a ukládají se ve formě vody v buňkách. Patří k nim mléčné produkty, džusy, ovoce, mastná jídla, pšeničná mouka a sladkosti. Mnohé z nich můžou vyvolat tzv. intoleranci.

Už před staletími Číňané zjistili, že tyto potraviny při oslabeném trávení způsobují potíže. Neznali ale tehdy ještě složky, které jsou za to zodpovědné, například laktózu, fruktózu a lepek. Dnes už si naštěstí můžete nechat u lékaře udělat testy, které odhalí, jestli netrpíte nesnášenlivostí na nějakou z těchto látek.