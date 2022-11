Mechanické hračky na klíček si pamatujeme všichni. Ne každý ale ví, že plechové hračky dnes slaví svůj velký návrat. Zásluhu na tom má firma KOVAP, která tradici výroby českých hraček úspěšně rozvíjí. Když si v roce 1946 registroval Eduard Sedlák svou živnost, nemohl tušit, že nápad vyrábět plechové hračky přetrvá více než sedm desítek let. Vůbec první českou hračku na klíček, kdy pohyb kolům dával pérový strojek, byl silniční válec. Postupně přibyly další hračky, které zaujmou dnešní děti stejně, jako jejich rodiče a prarodiče. Některé se vyrábí desítky let, jiné firma zařadila do sortimentu teprve nedávno. Další se již nyní rodí v hlavách konstruktérů a designérů.

Nejznámějším produktem firmy je jednoznačně plechový traktůrek na klíček, který má originálně řešený strojek, tři rychlosti vpřed a zpátečku. Je navíc unikátní tím, že se vyrábí a prodává nepřetržitě od roku 1957. Kdysi byl k mání pouze traktor značky Zetor, postupně však přibyly i stroje významných světových výrobců, jako je Fendt, Porsche, Kubota a řada dalších. KOVAP ve spolupráci s designéry ze studia gentle&more také pracuje na hračce, která bude určena pro ty nejmenší zákazníky. Plechová klasika získá jednodušší tvary, traktůrek bude dostatečně odolný a zároveň atraktivní třeba i pro tříleté děti.

