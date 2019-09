Společnost PRESCO GROUP, a. s., zavedený výrobce kalendářů a diářů, přichází s novou sérií 18měsíčních diářů na rok 2019/2020. Tento nápaditý formát se osvědčil již v uplynulých letech a získal si velkou oblibu zákaznic všech věkových kategorií, proto se v letošní nabídce společnosti objevuje hned v osmi různých motivech. A nejlepší na tom je, že pokud vám některý z originálních diářů padne do oka, můžete ho začít používat HNED!

Co právě frčí?





Jak už bylo řečeno výše, letošní kolekci 18měsíčních diářů zdobí osm rozmanitých motivů dle posledních trendů. A co právě frčí? Vybírat můžete mezi záznamníkem s barevnou mandalou, snovým indiánským lapačem snů, decentním růžovým motivem doplněným zlatou ražbou, diářem s lamami, plameňáky nebo roztomilým mopsem, s deskami imitujícími mramor či zdobenými tropickým motivem. Praktická velikost padne do každé kabelky a látková záložka usnadní hledání v diáři… A první záznam si do něj můžete udělat už dnes!

Praktičnost především





V netradičním diáři naleznete týdenní kalendárium od července 2019 do prosince 2020 s dostatkem místa pro poznámky na každý den. Nechybí přehledné plánovací kalendáře na rok 2019 i 2020, svátky České a Slovenské republiky, seznam českých jmen s termíny svátků, místo pro všechny důležité adresy, a navíc ještě prostor pro vaše vlastní poznámky, nápady či jiné záznamy. Orientaci v diáři vedle klasické látkové záložky usnadní i perforované rožky.

Naplánujte si pohodlně celý školní rok – a bez přepisování!