7 geniálních vlastností podmáslí 1. Čisté, neochucené podmáslí má velmi málo tuku, proto má také málo kalorií. Ve srovnání s plnotučným mlékem je to jen asi polovina kalorií, tedy asi 35 kcal ve 100 ml.

2. Obrovským plusem je velká porce bílkovin, která se skrývá v neochuceném podmáslí. Právě bílkoviny můžou za to, že se dlouho cítíte nasycení. 3. Mléčné výrobky bodují svým obsahem minerálních látek, jako je draslík, vápník, hořčík a železo. 4. Už jen půllitr podmáslí pokryje ze 75 % doporučenou denní spotřebu vápníku. Je to velké plus, pokud chcete hubnout, protože vápník aktivuje určité enzymy a hormony v našem těle, které jsou zodpovědné za regulaci váhy. 5. Vysoký obsah zinku snižuje hladinu inzulinu, a to má hned dvojnásobný přínos: čím nižší je totiž hladina inzulinu v krvi, tím vyšší je spalování tuků, takže dochází mnohem méně k návalům nezvladatelného hladu a chutí. 6. Obsažené bakterie kyseliny mléčné mají takzvaný probiotický efekt. Ve střevech vytvářejí lehce kyselé prostředí, které není příznivé pro zdraví škodlivé bakterie, jež by se tam mohly na sliznici usídlit. Důsledkem je naprosto zdravá střevní mikroflóra, díky které se budete cítit moc dobře. 7. Nejenže neochucené podmáslí zeštíhluje, ale také zkrášluje. Můžou za to vitaminy skupiny B, které podporují růst buněk, takže pleť je krásně hladká, vlasy lesklé a nehty zdravé a pevné.