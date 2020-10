O co jde?

Svačíte většinou obložený nebo namazaný chléb, a už je to tak trochu nuda? Oběd v nedaleké restauraci je dost drahý, nebo tam vaří pořád to samé? Pak je čas to změnit. Začněte si připravovat vlastní obědové krabičky.

Rozdíl: Samozřejmě si můžete zabalit zbytek večeře z předchozího dne. Ale také to můžete zkusit jinak, třeba si nakombinovat různé malé dobroty. Japonci tomuto způsobu stravování říkají bento. Vaše chuťové pohárky si přijdou na své.

Zdravě a barevně: Obsah krabičky se skládá jen z přírodních potravin, barevných, aby to hezky vypadalo. Různým složením si ale také zajistíte skvělou kombinaci všech potřebných živin.

Správná nádoba: Jednotlivé složky v krabičce by měly být od sebe oddělené, aby se při přenášení nepomíchaly. Proto by krabička neměla být moc velká. Ženám většinou stačí boxíky o objemu 550 až 750 ml.

Kreativita: Bento vymysleli Japonci, jejich jídlo musí být barevné a hezky naaranžované. Každý se tak může vyřádit podle své chuti i nálady.

Co vám pomůže?

Praktické oddělení Oddělující pásky (třeba ze silikonu) pomůžou udržet i v obyčejné krabičce pořádek jako v bento verzi. Podle druhu jídla můžou ale stejně dobře k oddělení posloužit i listy hlávkového salátu nebo řezy okurek.

Aby nic nevyteklo Jídla tekutější konzistence potřebují trochu více zabezpečení. Můžete je dát do papírových košíčků na muffiny, nebo ještě lépe do těch opakovaně použitelných vyrobených ze silikonu.

Z napichovátka do úst Konzumujte kousky jídla přímo z krabičky a bez příboru. K tomu vám skvěle poslouží několik napichovátek (můžou to být i zaostřené špejle) – například na sýr nebo maso.

Jak si krabičku uspořádat?

Aby vás jídlo nasytilo, měly by být v krabičce sacharidy (rýže nebo těstoviny). K tomu nesmějí chybět bílkoviny (ryba, maso nebo sýr) a samozřejmě podstatná porce ovoce a zeleniny.



3 díly sacharidů

2 díly vlákniny

1 díl bílkovin

Klasická verze

Rýže vás zasytí. Pečený losos a vařené vejce vám dodají dostatek zdravých bílkovin. Pestrý salát a ovoce na závěr jsou zdrojem velkého množství vitaminů.

Výživná verze

Těstoviny vaříme často! Část si nechte jako základ salátu do obědové krabičky. Sílu vám dodá drůbeží maso nebo tofu. K němu se hodí dušená brokolice. A abyste neztratila po obědě energii, doplňte box nakrájenou zeleninou.

Vegetariánská verze

Samozřejmě můžete dát do krabičky i chleba, ideálně celozrnný, obložený čerstvým sýrem a salátem. O nezbytné bílkoviny se postarají mandle a netučný tvaroh, který si můžete namíchat s ovocem.