Ve jménu bublinek

Silvestrovská noc by nebyla, čím je, bez půlnočního přípitku. Podle tradice tak u nás o půlnoci většinu sklenek plní šumivé víno. „Z naší nabídky je během celého roku nejvyhledávanější variantou Bohemia Sekt demi sec, Vánoce a oslavy příchodu nového roku nejsou výjimkou,“ říká Martin Fousek ze společnosti Bohemia.

Sektem nebo jeho nealkoholickou variantou si připije skoro 80 % Čechů. Osvědčená klasika převládne i ve volbě slov. Tři čtvrtiny Čechů si připijí na zdraví nebo na šťastný rok 2022. Lepší rok 2022 si popřeje 17 % z nás.

Co se týká perlivého přípitku, kromě klasického sektu původem z České republiky vám skvělou službu udělá také španělská cava nebo italské prosecco. Tak na zdraví!

Mimochodem, pokud alkohol nemůžete nebo nechcete pít a nesehnala jste nealko verzi šumivého vína, zkuste si připravit míchaný nápoj s přídavkem perlivé minerálky. Jsou to sice jiné bublinky, ale tradici tak učiníte zadost.

Nebojte se propojit chuť vermutu a perlivého vína, tak jako to udělal jistý barman při přípravě klasické verze koktejlu Negroni. Přidal totiž do sklenice namísto ginu šumivé víno, a to proto, že se zakoukal do krásné ženy na baru, která si objednala prosecco. Namísto, aby šumivé víno připravil do sklenice nové, ho omylem přimíchal k Negroni. Muž, který si tento drink objednal, vykřikl: „Negroni Sbagliato!“.

Tato geniální chyba dala vzniknout stejnojmennému drinku, který vzniká spojením symbolu aperitivo momentu – ikonického drinku Campari, vermutu a prosecca. Přichystejte si tento legendární koktejl také vy, třeba během vítání Nového roku.

Negroni Sbagliato: Do sklenice naplněné ledem přidejte postupně 3 díly (3 cl) Campari, 3 díly (3 cl) červeného vermutu a 3 díly (3 cl) prosecca. Na závěr ozdobte plátkem pomeranče.

Novoroční přípitek můžete připravit také za použití aperitivu zvaného Metropol, který je tady s námi již více než 60 let a je neodmyslitelně spjatý se všemi důležitými oslavami, ke kterým se i Nový rok bezpochybně řadí!

Zaujme plnou hořkosladkou chutí a výraznou vůní. Tradičně se Metropol podává čistý a vychlazený jako aperitiv, ale je také ideální ingrediencí do míchaných nápojů. Vyzkoušejte třeba osvěžující koktejl: naplňte skleničku ledem, přidejte 4 cl Metropolu Bianco, 15 cl sody a přidejte plátek citrónu.