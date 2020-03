Čokoládoví zajíčci a vajíčka (ano, svátky jara tady budou cobydup), lahodné jazýčky, nugát. Už jenom představa toho, jak se nám na jazyku rozplývá kousek čokolády, vyvolává na tváři blažený úsměv. Proč v nás ale tenhle pamlsek vzbuzuje tak příjemný pocit a u některých lidí dokonce opravdovou závislost?



Podle statistik spořádá každý Čech přes sedm kilogramů čokolády. A pro mnoho z nás je to více než jenom obyčejná sladkost. Dodává nám útěchu, napomáhá uvolnění po dni plném stresu a je pohlazením po duši. Čokoláda je skoro něco jako opravdu dobrá přítelkyně.

Opojný pamlsek

Pocity štěstí, které v nás vyvolává, si nijak nenamlouváme, jsou totiž vědecky doložené. Jejich příčinou je více než 1000 složek kakaa, které je surovinou pro výrobu čokolády. Je mezi nimi například anandamid OE molekula štěstí, což je látka, která je biochemicky spřízněná s marihuanou. Má schopnost mírnit stres a uvolňovat napětí.

Kakao obsahuje také teobromin a kofein, které organismus mírně aktivizují. Obě složky v kombinaci s cukrem stimulují produkci hormonů štěstí. Náš mozek dále uvolňuje látku fenylethylamin, zlepšující koncentraci a odbourávající stres. Kromě toho vytváří naše tělo z aminokyseliny tryptofan, která je také součástí čokolády, hormon štěstí serotonin.

Ovšem za blaženými pocity, vyvolanými čokoládou, stojí ještě něco jiného než tyhle substance. Vědci zjistili, že koncentrace všech těchhle povzbuzujících a uvolňujících látek je ve sladkém pamlsku příliš nízká, aby mohla vyvolat takový účinek. Platí to především pro nejoblíbenější druh OE mléčnou čokoládu, která obsahuje jen asi třetinový podíl kakaa. Pokud by totiž pocit štěstí vyvolávaly látky obsažené v kakau, musela by být žádanější hořká čokoláda, která má mnohem vyšší podíl kakaa.

Tajemství štěstí

Skoro euforický stav při mlsání způsobují i další věci. Asi nejzávažnější je spousta kalorií (535 kcal ve 100 g). Evolučně jsme totiž naprogramováni na příjem vysokoenergetické stravy. Odpradávna znamenala přežití, takže čokoláda spouští v našem mozku systém odměňování.

Výsledkem je vylučování hormonu dopaminu a my jsme prostě „happy“. Dalším je skoro ohňostroj smyslů, když se kakaové máslo krémově rozpouští na jazyku. Aroma svádí nos a jazyk, vytvářejí se intenzivní chuťové požitky. A v neposlední řadě vyvolává mlsání hezké vzpomínky, například na dětství nebo na sváteční dny.

Lahodná posila srdce

Výzkumy prokázaly, že pro naše zdraví může být velice prospěšná především tmavá čokoláda. Druhotné rostlinné látky z kakaa, jako jsou flavonoidy, chrání naše buňky před volnými radikály. Kromě toho snižují riziko srdečního infarktu, i když samozřejmě podstatně slaběji, než to dokážou odpovídající léky. A trocha toho mlsání musí být také povolena.



Kde se vzala čokoláda Odkud tahle pochoutka pochází? Kolébkou čokolády je Mexiko. Staří Mayové tam pěstovali už kolem roku 600 našeho letopočtu kakaové boby, aby jimi uctili své bohy. Sami si taky někdy dopřávali tenhle — pokrm bohů, zvaný xocolatl, a to jako hořký čokoládový nápoj. Aztékové pak míchali kakao s vodou, svědčilo jim na potenci. V roce 1528 dorazilo kakao prostřednictvím španělských dobyvatelů do Evropy, kde se z něj po přidání cukru stal sladký nápoj. První čokoláda vznikla roku 1847 v Anglii a poté už si ji rychle začal vychutnávat kdekdo.



Psychologové zdůrazňují, že požitky jsou zdravé pro tělo i pro duši. Proto doporučují vytvořit si malé rituály. Například že si stanovíte přesný čas, kdy každý den zavřete oči a zcela vědomě si vychutnáte dva nebo tři čtverečky čokolády. Zvýší to požitek a vyvolá radostné očekávání dalšího mlsání. Vyzkoušejte si to se svým oblíbeným druhem čokolády. Přečtěte si, co o vás tahle preference prozradí.

Co všechno o vás prozradí vaše oblíbená čokoláda

Asi vám chutnají všechny druhy téhle pochoutky, ale některý možná trochu převažuje. Podívejte se na naši — sladkou typologii“ a dozvíte se, co vaše zamilovaná varianta prozradí o vašem charakteru.

Typ: Oříšková čokoláda

Máte rádi čokoládu, do které se dá zakousnout OE a to platí v přeneseném slova smyslu i pro váš život. Nevyhledáváte kompromisy, jste spolehliví, vytrvalí a vždy máte v záloze plán B.

Typ: Mléčná čokoláda

Pro vás jsou důležité tradiční hodnoty, jako je hezký domov nebo dobré vychování. Přátelé si cení vaší schopnosti empatie. V partnerském vztahu pro vás hodně znamená naprostá věrnost.

Typ: Bílá čokoláda

Dovedete se nadchnout pro věci, jste rozverní OE někdy až trošku moc, ale je to roztomilé. Umíte vycítit touhy ostatních a jste proto dobrým parťákem. V lásce hledáte především pocit bezpečí.

Typ: Hořká čokoláda

Nebojíte se riskovat a vždycky jdete s dobou. Rádi stavíte na odiv svoji sílu a nezávislost, ale kdo vás zná lépe, ten ví, že máte velké srdce. Přátelé a rodina jsou pro vás vždy na prvním místě.