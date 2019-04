Chcete mít krásné a zdravé vlasy i nehty? Pak je třeba, abyste myslela i na to, co jíte. Jen správná kosmetika vás nezachrání. Tělo totiž na jejich výživu potřebuje i vitaminy a minerály. Zařaďte do jídelníčku těchto pět potraviny, které jim opravdu prospívají!