Kefírová domácí kosmetika Zábal pro krásné a zdravé vlasy

Navlhčete si vlasy a vmasírujte do nich kefír. Vlasy zabalte do igelitu (potravinářské fólie) a pak do ručníku. Masku nechte působit 20 minut. Pomáhá s lupy a svědivou pokožkou hlavy. Na mastné vlasy přidejte do kefíru citronovou šťávu. Odličovač

Smíchejte lžíci kefíru s lžičkou pleťového oleje – mandlového, kokosového atd. Pokud máte mastnější pleť, přidejte ještě lžičku citronové šťávy. Do směsi namočte odličovací tamponek a smývejte vše, co potřebujete. Nepoužívejte na oči. Koupel pro relax

Dejte si horkou sprchu a umyjte se. Pak se ponořte do vany s teplou vodou a asi půl litrem kefíru. V lázni vydržte asi 20 minut a pozor – neoplachujte! Účinné látky tak zůstanou v kůži. Pleťové masky

Pro zralou pleť – lžičku lněných semínek rozmixujte v 1 dl kefíru, přidejte žloutek a lžičku medu. Na mastnou pleť – do mixéru nalijte 1 dl kefíru, přidejte 1/2 oloupaného a jádřinců zbaveného jablka, lžíci ovesných vloček a 1/2 lžičky skořice. Okamžité rozjasnění pleti – v 1 dl kefíru rozmixujte jedno rajče a lžičku citronové šťávy. Masky nechte 15 minut působit a pak je opláchněte.