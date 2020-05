Myslet na léto a plavkovou sezonu se vyplatí už teď. Máte-li nějaké to kilo navíc, vyzkoušejte třeba naše jogurtové triky. Pomůžou vám shodit pár nadbytečných kilogramů bez komplikovaného počítání kalorií. Díky vysokému obsahu bílkovin totiž jogurt zasytí na dlouhou dobu a kromě toho zrychlí spalování tuků.



Obsažený vápník zase přispěje k tvorbě svalové hmoty a mléčné bakterie zaručí naprosto zdravé prostředí střevní mikroflóry, což je předpoklad optimálního fungování zažívání.

Ovšem pozor – hubnutí napomáhá jen přírodní jogurt! Pozitivní vlastnosti prospěšných bakterií jsou totiž u ochucených ovocných nebo smetanových jogurtů oslabené přidáním cukru, umělého aromatu a konzervačních látek.

Jak to funguje?

Jogurt je ideálním základem jídla, a to nejen při snídani. Během dne nahraďte jedno hlavní jídlo (oběd nebo večeři) jogurtem a zkombinujte ho s několika dalšími surovinami, které ještě posílí zeštíhlující efekt a navíc mu dodají chuťovou rozmanitost. Výhodou přírodního jogurtu je, že si ho můžete upravit jak nasladko, tak i jako slané jídlo. U druhého hlavního jídla volte lehké pokrmy s výživovou hodnotou maximálně 400 kcal.

Dvojí dip

Na 1 porci: 10 g uzeného losova nakrájejte na větší kousky. Nechte okapat 1 lžičku kapar a nakrájejte je nadrobno. Otrhejte 2–3 snítky kopru a nasekejte je (trochu si odložte na ozdobu). Lososa, kapary a kopr následně smíchejte s 250 g jogurtu. Dochuťte solí a pepřem a ozdobte nasekaným koprem.

Na druhý dip: Nakrájejte 2 ředkvičky na tenká kolečka a nasekejte 10 g řeřichy. Smíchejte s 250 g jogurtu. Dochuťte solí a pepřem a na ozdobu posypte řeřichou. Asi 270 kcal.

Jahodový krém

Na 1 porci: Orestujte 1 lžičku jáhel a 1 lžičku nasekaných pistácií. Omyjte a osušte 1/4 bio pomeranče. Pak svrchní část kůry nastrouhejte a z dužiny vymačkejte šťávu. Nakrájejte na menší kousky 60 g jahod. Rozmačkejte 3 lžičky jahod s 1 lžičkou pomerančové šťávy na kaši a pak smíchejte se zbytkem jahod. Asi 80 g jogurtu rozmíchejte s nastrouhanou pomerančovou kůrou, zbylou šťávou a dření z 1 vanilkového lusku. Jogurtový krém a jahody navrstvěte do sklenice a posypejte restovanou směsí jáhel s pistáciemi. Asi 200 kcal.



Jogurtová polévka

Na 1 porci: Nakrájejte na kostičky 1/2 salátové okurky. Pak 250 g jogurtu rozmíchejte s 250 ml nesycené vody. Otrhejte lístky ze 2 snítek estragonu, petržele, kopru, bazalky a máty. Asi 25 g vlašských ořechů nasekejte nahrubo. Bylinky, ořechy a 30 g rozinek sultánek vmíchejte do jogurtové polévky. Dochuťte solí a pepřem a nechte vychladit. Podle chuti posypejte růžovými lístky. Asi 320 kcal.

Připravte si jogurt sami. Stačí jen 4 kroky

Na 2 sklenice po 250 ml z 1 litru mléka a 150 g přírodního jogurtu (3,5 % tuku):



1. Zahřátí

Litr mléka zahřejte na 90 °C (pro kontrolu použijte kuchyňský teploměr, bez toho to nepůjde) a udržujte při téhle teplotě asi 5 minut. Potom ho zchlaďte zhruba na 50 °C.

2. Fermentace

Do mléka vmíchejte 150 g jogurtu a 2 lžičky sušené jogurtové kultury. Směs přelijte do žáruvzdorných sklenic s uzávěrem a dejte na 30 minut do trouby vyhřáté na 50 °C.

3. Dozrávání

Troubu vypněte a sklenice v ní nechte stát přes noc.

4. Chlazení

Jogurt dejte minimálně na 5 hodin vychladit a nakonec ho důkladně promíchejte. A to je všechno, teď už si na něm můžete pochutnávat. Ovšem pozor na jednu věc, doma vyrobený jogurt má trvanlivost maximálně 4 dny! Zato však neobsahuje žádné konzervační látky.