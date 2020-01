Většinou se společnost dívá skrz prsty na lidi se špatnými stravovacími návyky. Ale když se ze zdravé stravy stává posedlost, je to také nebezpečné. Ortorexie – jak se nemoci říká – dokáže zkazit život úplně stejně jako jiné závislosti.



Příčiny ortorexie * věčné ponižování, které vede k nízkému sebevědomí * snaha mít všechno pod kontrolou * nutkání ochránit své zdraví * útěk před strachy a nočními můrami * touha po štíhlé postavě * hledání sebe sama a vlastní duchovní stránky skrze jídlo * vytváření si vlastní zajímavější identity na základě stravy

Na začátku nového roku si člověk obvykle dává spoustu předsevzetí. Jedním z těch nejopakovanějších je snaha jíst zdravě. To je samozřejmě velice dobrá věc. Ale stejně jako u všeho i tady platí, že nic se nemá přehánět. Už více než dvacet let odborníci znají nemoc zvanou ortorexie. Nejedná se o nic jiného než o závislost na super zdravém jídle. A ta vás může nejenže pronásledovat na každém kroku, ale je schopná nekompromisně otřást vaším zdravím i psychikou. A proto je důležité o ní něco vědět.

Ukažme si to na příkladu Alice (39). Tato servírka hodně cvičila, ale později na to neměla čas. Starala se o rodinu, chodila do práce. A najednou začala přibírat na váze. To ji tak vystrašilo, že se rozhodla vsadit na zdravou stravu.

„Do fitka ani ven jsem nestíhala chodit. A tak jsem aspoň dokonale jedla... Tedy podle svého názoru,“ vzpomíná na dobu cca před pěti lety. Za chvíli jí ale připadalo všechno málo zdravé.

„V obyčejných obchodech moc věcí neseženete. A kdo ví, co do těch údajně zdravých dávají,“ tvrdila. A začala si sama jídla připravovat. Dělala si vlastní zelí, omáčky, saláty. A nestíhala už vůbec nic. „Přišla jsem o přátele, o práci, a dokonce i o partnera. To mi nakonec otevřelo oči,“ říká.

Léčila se dva roky a dodnes si není jistá. „Občas ve mně zahlodá červíček – pokušitel a říká: tohle nejez, to nesmíš. Ale už ho neposlouchám. A jsem zpátky ve hře,“ usmívá se. Aby se případně i vám podařilo nad tímto strašákem zvítězit, musíte si uvědomit správnou mez.

Snaha o dokonalé jídlo ničí vztahy

Pokud nejste schopni pozřít nic mimo svůj domov, je to poněkud nápadné. „U mnoha lidí to začíná větou: já v hospodě nejím,“ popisuje terapeutka Dawn Delgado a pokračuje: „Už tady by je měl někdo zarazit. Najíst se s přáteli v nějakém podniku není o tom mít dokonalé jídlo, ale skvělý společenský zážitek. Pokud tam někdo sedí a nejí, pak je to podivné.“ Nehledě na to, že si přece nemusíte vybrat pajzl páté cenové skupiny. Slušně se najíst není dneska zas tak těžké.

Ortorektici si také dopřávají často jídlo za odměnu. Odměřené zdravé porce si servírují jen poté, co si je »zaslouží«. Často je to spojeno se sportem. „Říkají třeba: dneska jsem uběhla o kilometr dál než včera, tak si ten plátek tučného sýra zasloužím. To je cesta do pekel,“ varuje odbornice.

Pokud to nepodchytíte včas, stejně to nakonec skončí tím, že si veškeré odměny odepřete a budete i je nakonec považovat za extrémně nezdravé. Proto se s touto snahou jíst přehnaně zdravě pojí i přemíra hygieny. Pacienti jsou schopni deset minut drhnout pod vodou jednu papriku, aby na ní nezůstal ani náznak bakterie. Používají jen nezávadné nádobí a techniky vaření. Pokud dostanou na talíř něco obyčejného, budí se v noci strachem, že se nakazili. Je to náročné na čas a pro ostatní členy rodiny i na nervy. Otázkou je, co s tím. Bohužel to není lehké a málokdo má si s tím poradí sám.

Takový člověk je totiž psychicky narušený. Má strach, že to s ním ostatní nemyslí dobře, chtějí, aby nebyl tak hubený nebo dokonale zdravý, prostě mu závidí. Nikomu nevěří. V tomto ohledu se u něj projevuje jakási paranoia – všichni jsou proti mně. Navíc se mu často mění nálady – podle toho, jak moc se cítí zdravotně uspokojený. Proto je bohužel nutné vyhledat odborníka. Psychologa, terapeuta... kohokoli, kdo má s podobnými případy zkušenosti a praxi v tom, jak je řešit. Je to totiž dlouhá cesta.

Ortorexie vs. anorexie Lidé si tyto dvě poruchy příjmu potravy (ortorexie do nich ještě nebyla oficiálně zařazená, ale začíná se o tom mluvit) často pletou. Ale jsou mezi nimi dva podstatné rozdíly. Lidé trpící anorexií se snaží nejíst pokud možno vůbec. Každé jídlo – je jedno, jestli zdravé nebo nezdravé – pro ně znamená psychickou překážku a nemohou ho pozřít. Jejich cílem je jediná věc: být štíhlý. Oproti tomu ortorektici se jídlu nebrání. Jen musí být absolutně dokonalé a zdravé. Dokážou strávit hodiny na počítači a hledat pro sebe vhodné suroviny. Utratí za ně klidně majlant. A hlavně – netouží primárně zhubnout. Jejich motivací je stát se absolutně zdravým člověkem.



„Nejprve je potřeba zbavit člověka úzkosti z toho, že když nebude žít a jíst zdravě, tak umře nebo z něj bude šereda. To je nejtěžší,“ říká lékař Steven Bratman. Pokud toto odbouráte, je naděje na uzdravení. Jde to ale pomalu. „Člověk začíná jíst normálně po krůčkách tak, aby z toho nedostal depresi. A to trvá dlouho,“ tvrdí profesionál. Když už k tomu ale svolíte, jste dostatečně odvážní. A byla by škoda od toho utíkat.

Bratmanův test

Steven Bratman je lékař z Colorada, který jako vůbec první ortorexii odborně popsal. Bylo to v roce 1996 a od té doby se jí stále zabývá. Založil dokonce webové stránky orthorexia.com, kde pacientům pomáhá se v nemoci vyznat a také se léčit. Pokud máte pocit, že se vás tento problém také týká, zkuste jeho test. Upřímně si zodpovězte následující otázky. Pokud na více než polovinu odpovíte ano, pak byste se nad sebou měli zamyslet.

1. Trávíte vymýšlením a přípravou zdravého jídla tolik času, že vám to zasahuje do ostatních sfér života včetně toho společenského?

2. Když jíte něco, co považujete za nezdravé, cítíte úzkost a vinu anebo jakousi nečistotu uvnitř sebe?

3. Váš osobní pocit klidu, štěstí, radosti, bezpečí a sebevědomí závisí na tom, jak správně jíte?

4. Někdy bystě rádi přerušili svou tvrdou stravovací disciplínu – třeba na svatbě přátel nebo společné večeři, ale dojdete k tomu, že to prostě nedokážete?

5. Postupem času jste si zakázali stále více jídel, která jste dříve jedli, s jediným cílem – najít za ně zdravější náhradu?

6. Po dodržování své diety jste zhubli více, než je normální, a cítíte i další projevy špatné výživy jako padání vlasů nebo zhoršení stavu kůže?