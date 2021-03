Jezte s rozmyslem

Ano, jíst se musí. Jenže některé pokrmy můžou uškodit víc, než si myslíte. Jde hlavně o smažené pochoutky, polotovary, sladkosti anebo energetické nápoje. Všechny tyhle libůstky v sobě totiž mají toxiny, které tělu škodí a zpomalují jeho funkce.

Proto lékaři doporučují jíst s rozmyslem a neházet do sebe, co vás napadne. Tělo není odpadkový koš a jednoho dne vám dá najevo, že jste přestřelili, říkají lékaři a poukazují na to, že více než polovina Čechů má problémy s nadváhou, vysokým tlakem nebo srdečními chorobami.

Patříte mezi ně? Je na čase se o sebe začít starat. Prvním krokem by mohlo být, že do svého jídelníčku zařadíte potraviny, které vám v očistě pomůžou.

Které to jsou?