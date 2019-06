Elegance i roztrhané kalhoty

Modelka ráda kombinuje kousky oblečení, které se k sobě na první pohled nehodí. Často si prý na sebe vezme to, co na ni jako první vykoukne ze skříně. A že jsou to zrovna roztrhané džíny a elegantní košile? Nevadí, Hailey tak klidně vyrazí do ulic.