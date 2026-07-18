18. července 2026
Kvíz: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách
Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu technologií vznikla řada nezapomenutelných kousků. Pojďte si některé z nich připomenout.
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