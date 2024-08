Zaklínač 4 (neoficiální název)

Informací ohledně čtvrtého dílu herní série The Witcher (Zaklínač) zatím moc není, nicméně konečně jsme alespoň dostali drobnou informaci ohledně hlavního hrdiny. Podle všeho se oblíbený zaklínač...

Chystá se další trilogie o Zaklínačovi, pokračování dostane i Cyberpunk

Polské studio CD Projekt prezentovalo investorům plány do budoucna a rozhodně je na co se těšit. Plánují novou trilogii her o Zaklínači, pokračování Cyberpunku i zbrusu novou značku. Jen si bohužel...