2. srpna 2026
Kvíz: Tyto hry nás naučily číst. Poznáte nejslavnější adaptace knih?
Hry a knihy k sobě neodmyslitelně patří už od samotných začátků interaktivní zábavy. Vymyslet fungující a originální svět je velmi náročné, a tak není divu, že si je tvůrci raději za úplatu půjčují od zavedených spisovatelů. Někdy se až úzkostně bojí odchýlit od předlohy, jindy s ní zase zacházejí s takovou volností, že původní dílo ani nepoznáte. Tak schválně, pojďte si vyzkoušet, jestli se herní přesah do světa literatury na vás dokázal nějak promítnout.
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