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Kvíz: Tyto hry nás naučily číst. Poznáte nejslavnější adaptace knih?

2. srpna 2026

Hry a knihy k sobě neodmyslitelně patří už od samotných začátků interaktivní zábavy. Vymyslet fungující a originální svět je velmi náročné, a tak není divu, že si je tvůrci raději za úplatu půjčují od zavedených spisovatelů. Někdy se až úzkostně bojí odchýlit od předlohy, jindy s ní zase zacházejí s takovou volností, že původní dílo ani nepoznáte. Tak schválně, pojďte si vyzkoušet, jestli se herní přesah do světa literatury na vás dokázal nějak promítnout.

Kvíz - hry podle knih

Kvíz - hry podle knih | foto: Oficiální materiály distributora

Otázka 1/20

Patrně tou nejslavnější knižní adaptací je kultovní Zaklínač. Někteří dokonce tvrdí, že (zatím ještě) trilogie mají lepší příběh než Sapkowského originál. Na tento tenký led se tu pouštět nehodláme, ale pravdou je, že si je užívají i lidé, kteří původní dílo neznají. I oni by však měli vědět, že se Geraltův virtuální příběh odehrává... ?

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