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Stalker 2: Cost of Hope

Žánr: Akční
Platforma: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
Výrobce: GSC
Vydavatel: Microsoft
Vydání svět: 20.08.2026

Stalker 2: Cost of Hope je příběhové rozšíření původní hry. Hlavním hrdinou bude opět Skif ze základní hry. Nový příběh totiž probíhá paralelně s kampaní základní hry. Po instalaci DLC se na vašem PDA objeví signál, který spustí novou dějovou linku. Kdy? Datum vydání bylo stanoveno na 20. srpna. Hráči se mohou těšit, že konečně plně prozkoumají jadernou elektrárnu Černobyl a přilehlý Železný les, inspirovaný Rudým lesem. Hlavním motivem rozšíření však je konflikt mezi frakcemi Duty a Freedom.

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