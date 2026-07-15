- Důstojné DLC k hodně povedené videohře
- Řetězové kopí jako výrazná nová zbraň
- End Game s dalším obsahem
- Flashbackové scény a klasické levely
- Poprvé v sérii nás bavil příběh a lore
Slayer v Doom: The Dark Ages - Revelations
|Žánr:
|Akční
|Platforma:
|PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
|Výrobce:
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id Software
|Vydání svět:
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07.07.2026
Doom: The Dark Ages – Revelations je překvapivě přídavek, který nejenom že představuje nové prvky hratelnosti, kterým vévodí řetězové kopí, ale poodhaluje i Slayerovu minulost. Konečně tak víme, jak se nemluvný stroj na zabíjení jmenuje!