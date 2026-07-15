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Slayer v Doom: The Dark Ages - Revelations

Žánr: Akční
Platforma: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
Výrobce: id Software
Vydání svět: 07.07.2026

Doom: The Dark Ages – Revelations je překvapivě přídavek, který nejenom že představuje nové prvky hratelnosti, kterým vévodí řetězové kopí, ale poodhaluje i Slayerovu minulost. Konečně tak víme, jak se nemluvný stroj na zabíjení jmenuje!

iDNES.cz

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  • Důstojné DLC k hodně povedené videohře
  • Řetězové kopí jako výrazná nová zbraň
  • End Game s dalším obsahem
  • Flashbackové scény a klasické levely
  • Poprvé v sérii nás bavil příběh a lore
  • Nedosahuje kvalit hlavní kampaně
  • Absence piloštítu i na chvíli vadila

RECENZE: Slayer v Doom: The Dark Ages Revelations odhaluje hruď i minulost

Doom: The Dark Ages Revelations

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