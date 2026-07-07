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Kvíz: Rusové ve hrách nejsou vždy jen padouši. Poznáte ty nejslavnější?

7. července 2026

Spolu s agresivními mimozemšťany a nácky patří Rusové mezi ty nejklasičtější herní nepřátele. Schválně kolik z těch nejvýznamnějších ruských postav z dlouhé historie videoher dokážete poznat.

Otázka 1/21

Z jaké série bojovek pochází ruský svalovec Zangief?

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