7. července 2026
Kvíz: Rusové ve hrách nejsou vždy jen padouši. Poznáte ty nejslavnější?
Spolu s agresivními mimozemšťany a nácky patří Rusové mezi ty nejklasičtější herní nepřátele. Schválně kolik z těch nejvýznamnějších ruských postav z dlouhé historie videoher dokážete poznat.
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