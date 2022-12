RETRO: Zombie sežraly mé sousedy je i po letech neskutečná arkádová nálož

Znáte to, ráno vstanete, vyjdete na verandu a chcete pozdravit své oblíbené sousedy. Jenže co čert a ďábel nechtěli, začaly je požírat zombie. To nemůžete nechat jen tak, protože máte sousedy rádi, i když si občas stěžují na příliš hlasitou hudbu. Je na čase je zachránit.

Zejména za oceánem populární klasika Zombies Ate My Neighbors (V Evropě a Austrálii zkráceně pouze jako Zombies) vyšla v roce 1993 pro konzole SNES a Mega Drive. My z redakce jsme ji tehdy měli a máme dodnes. A jelikož se hra dočkala v roce 2021 vydání ve vyhlazené verzi pro konzole PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One a PC, dovolujeme si vám ji připomenout.

Zombies Ate My Neighbors spadají do ranku komediálního hororu. I když se ve hře objevují známá monstra a rozhodně nejenom nemrtví, vypadají komiksově a legračně. Děs vám nenaženou ani omylem a ani v minulosti jsme se jich nebáli.

Nová verze bez zbytečné cenzury

Verze pro staré konzole byly navíc na starém kontinentu lehce cenzurovány. Z motorové pily nosících šílenců v hokejových maskách se stali sekyry držící dřevorubci a fialový sliz nahradil zelený fujtajbl. Jak je patrné, cenzura nebyla nutná, přesto k ní došlo. A kdyby vám to přeci jenom vadilo, nemusíte smutnit. Nová verze z roku 2021 je necenzurovaná. Zahrajete si to, co Američané na 16bitových konzolích v 90. letech.

Pokračování jménem Ghoul Patrol O rok později, léta páně 1994, vyšlo pokračování Zombies Ate My Neighbors nazvané Ghoul Patrol. Princip byl stejný, a dokonce se vrátili i hlavní hrdinové Zeke a Julie. I tentokrát musí zachránit nebožáky ze svého okolí. Nyní umí hrdinové dokonce skákat a sklouzávat se po zemi. I když byla grafika ještě hezčí a hra rozhodně není špatná a baví, na originál nemá. V jednom balíčku s Zombies Ate My Neighbors jde však o fajn volbu. Minihodnocení: 65 % Ghoul Patrol (PS4) Ghoul Patrol (PS4)

Z herního hlediska je Zombies Ate My Neighbors dvourozměrná arkáda, ve které střílíte všechny možné potvory, sbíráte power-upy i nové zbraně, a hlavně zachraňujete sousedy, aby se nestali potravou zombií. Když už jsme u těch hororových monster, která vám půjdou po krku, je jich zde dost. Zlikvidovat vás budou chtít vlkodlaci, vraždící mimina, mimozemšťané, mumie, monstra z laguny i další kreatury. A samozřejmě zombie! Inspirace klasickými horory od Universalu je více než zřejmá.

Sousedé jsou extravagantní banda

Vaším úkolem je samozřejmě zachránit co nejvíc sousedů. Jakmile budou všichni, kteří jsou stále naživu, v pořádku, otevře se magický portál a pokračuje se dál. Sousedé jsou ve skutečnosti docela extravagantní banda. Kromě barbecue milujícího kuchaře budete zachraňovat i učitelku, mimino, roztleskávačku, pejska nebo vojáka. Ne vždy se vám to povede. Někdy budou zombie rychlejší.

Hratelnými postavami jsou dětští hrdinové Zeke a Julie. Tou největší peckou je na celé hře bez pochyb kooperativní multiplayer. Zombies Ate My Neighbors lze totiž kompletně projít ve dvou! A to je totální nářez. Jediné, co k tomu potřebujete, je druhý ovladač a kamarád, manželka, potomek či kdokoli jiný schopný hraní. Rozhodně to není lehká hra. K tomu, abyste ji dohráli, musíte mít nervy z ocele. Obtížnost je vyšší. Navíc nejde o záležitost na dva večery.

Proměna ve fialové monstrum

Hra obsahuje necelých padesát levelů, a to je vážně hodně. Podíváte se do školy, nákupního střediska, jeskyní, hradů, pyramid, ulic a samozřejmě na dvorek, kde se scházíte se svými sousedy. A do různých variací těchto úrovní. Příšery budete likvidovat vodní pistolí se svěcenou vodou, mimozemskou bublinkovou zbraní, mrazicím-hasicím přístrojem, bazukou a dalšími zbraněmi.

Je však potřeba útočit takticky, protože munice není neomezená a nezřídka kdy vám může dojít. Často se také octnete doslova v obležení oblud. Je proto super, že se můžete proměnit ve fialové monstrum, které je nezničitelné a velmi silné. Taktéž dokáže zničit dveře nebo zeď. Oproti dětem však nemůže plavat nebo skákat na trampolínách, které jsou nápomocné při překonávání překážek. Hratelnost hry je i dodnes povedená a při paření jsme se královsky bavili, i když nám přišlo, že byla hra v 90. letech o něco lehčí. Hehe, stárneme.

Dodnes vyčnívá i krásné dvourozměrné grafické zpracování. Jak hrdinové, tak příšery vypadají k světu. Pokud máte rádi retro videohry, Zombies Ate My Neighbors od LucasArts pro vás bude jistě krásným titulem. A ta hudba! Melodie z některých úrovní si pobrukujeme dodnes. Vážně, hudební doprovod této klasiky je nezapomenutelný.

Suma sumárum je toto stále gameska, která stojí za zahrání. Ať už budete vzpomínat na staré dobré časy, nebo to bude vaše premiéra, Zombies Ate My Neighbors určitě zkuste. Zvláště, když je hra i se svým pokračováním Ghoul Patrol (viz. rámeček) v jednom balíku dostupná digitálně za pár stovek. Navíc bývá často ve slevách, takže lze tento balíček pořídit doslova za pár kaček. Stačí si dát hru v obchodě do sledovaných a vyčkat. Ale pokud si budete chtít pořídit originální vydání pro SNES nebo Mega Drive, připravte si kolem 500 až 3 000 korun podle stavu.

Hodnocení: 80 %