Když se řekne herní retro, lidé rádi a právem vzpomínají na záchranu princezny v Prince of Persia či útěk z nacisty okupovaného hradu Wolfenstein. Pojďme si ovšem připomenout kousky, které byly ve své době uznávané, ale časem se na ně trochu zapomnělo. A zkusíme i vymyslet, zda mají dnes nějaké následovníky.
Lure of the Temptress je temná fantasy z roku 1992 a také prvotina studia Revolution Software, na které se dnes vzpomíná díky jiné hře (o ní později).
To ovšem vůbec nevadí. Hra Lure of the Temptress byla ve své době revoluční tím, že postavy měly nastavené svoje denní rutiny, v herním světě se tak pohybovaly nezávisle na hráči. Na gog.com si ji můžete stáhnout zdarma, ScummVM port ovšem není příliš povedený.
Studio Revolution Software se do herní historie zapsalo sérií adventur Broken Sword, první díl vyšel v roce 1996. Necelé dva roky zpátky vyšel s citem vytvořený remaster s podtitulem Reforged, díky němuž si můžete hru užít i dnes, aniž byste měli pocit, že hrajete retro. Ale kdo chce, může si libovolně přepínat mezi novou a původní grafikou.
Fanoušci netrpělivě vyhlížejí nový díl nazvaný Broken Sword – Parzival’s Stone, který byl oznámen už v roce 2023. Od té doby se ovšem nic moc neděje. Letos by měl alespoň vyjít remaster druhého dílu.
V roce 1991 vyšla další malá pecka nazvaná Gobliiins. Počet písmenek i v názvu se odkazoval na to, kolik skřítků hráč ovládal. Cílem bylo vyřešit obrazovku.
Hra bodovala grafikou, zejména různými grimasami skřítků, a vystačila si beze slov. Nejzábavnější však byly jednoznačně reakce skřítků, když jste udělali něco špatně.
A jak to pokračovalo? První tři díly vyšly začátkem devadesátých let, pak si série dala dlouho pauzu. Čtyřka totiž vyšla až v roce 2009 a žádný zázrak to nebyl.
Duchovní otec série Pierre Gilhodes se ovšem nevzdává a letos vydal šestý díl. Akorát o tom nikdo neví. Podle nemnohých reakcí ovšem stojí za zahrání. Šestka navazuje na dvojku a zůstává věrná kořenům.
Ignition z roku 1997 je rychlá závodní hra s malými autíčky v 3D grafice, která mě dostala skvělými interaktivními tratěmi a vynikajícím dojmem z jízdy.
Demo, které mělo z dnešního pohledu směšných pár MB, jsem stahoval v dřevních dobách internetu několik hodin. A mezitím se modlil, aby nespadlo připojení. Mimochodem, hra je stále k mání na Steamu.
Arkádových 3D závodů vyšlo během let nespočet, k tomu, co mě bavilo na Ignition, se však žádná hra moc nepřiblížila. Zmíním tak alespoň povedený Circuit Superstars.
Skutečným králem arkádového závodění je pro mě aktuálně Mario Kart World.
Kultovní status má i adventura Bad Mojo z roku 1996, v níž se hlavní hrdina promění ve švába. Příběh je volně inspirovaný Kafkovou Proměnou.
Hra láká na filmová videa se skutečnými herci a velké množství obrazovek k průzkumu. Mimochodem, má několik konců a v případě zájmu si můžete pořídit vylepšenou verzi Bad Mojo Redux, která už je ovšem také víc než dvacet let stará.
Bad Mojo je unikát, nejblíž k němu má asi hra Metamorphosis z roku 2020, jejíž hlavní hrdina se promění v malého brouka. „Metamorphosis je inspirovaná slavným dílem českého spisovatele Franze Kafky. Stejně jako v případě originálu jde o experimentální dílo, které sice není vyloženě zábavné, po dohrání ve vás ale bude ještě chvíli hlodat,“ napsali jsme na Bonuswebu v recenzi.
Čestnou zmínku zaslouží i oceňovaná hra Stray z roku 2022, v níž hrajeme za toulavou kočku. „Stray každopádně lze doporučit všem příznivcům krátkých a originálních her, kteří mají náladu na pohodovějších pár hodin v kožichu potulné kočky,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
