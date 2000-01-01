náhledy
Sexuální scény z prvního dílu Zaklínače patří mezi to nejhorší, co jsme v této oblasti mohli ve hrách kdy vidět. Více než co jiného totiž připomínají sběr pokémonů. Vývojář Artur Ganszyniec nyní alespoň konečně vysvětlil důvod, proč si nejsou ženy vyobrazené na nechvalně proslavených kartičkách vůbec podobné s jejich 3D modely.
Artur tehdy pracoval jako hlavní příběhový designér a na této obskurní mechanice se nijak nepodílel. Moc dobře si však pamatuje, jak ji jeho kolegové vymýšleli. Během svého posledního streamu zavzpomínal na grafika, který dostal za úkol namalovat každé z žen, s nimiž je možné mít ve hře sex, příslušnou sběratelskou kartičku, jíž se potom virtuální milovník může kochat ve svém deníčku. Samotné ilustrace jsou moc hezké, ovšem vůbec neodpovídají 3D modelům herních postav. Proč? Protože jejich autor byl barvoslepý. Styděl se to prý přiznat, takže třeba odstín vlasů kopíroval jen naslepo pomocí RGB kódů barev.
OK, tato informace je sice zajímavá a jsme moc rádi, že jsme vám ji mohli předat, na samostatný článek je to ovšem málo. Tak využijeme této příležitosti a tolik omílané karty vám všechny připomeneme v galerii. V chystaném remaku totiž určitě nebudou. Celkem je jich 24 a v některých prodávaných verzích byly lehce cenzurované
Geralt si poprvé „štrejchne“ už během prologu, a to s krásnou čarodějkou Triss Ranuncul. Ostatně není to jejich první tango, milostný úlet už spolu prožili v knihách.
Pokud jste po první milostné scéně získali dojem, že zdejší systém kartiček není tak hrozný, jak se povídá, tak hned následující Geraltova „oběť“ vás nutně vyvede z omylu. Nemá ani jméno a „dá“ jen za kytici tulipánů.
Servírka Vesna svým lůnem odmění Zaklínače za to, že ji zachrání před krvelačnými bandity. Jen pozor, na rande s sebou musíte vzít nějaký alkohol!
Čarodějnice Abigail není mezi vesničany příliš populární a pokud se do věci nevložíte, zlynčují jí. Když jí však pomůžete, dlužná vám nezůstane.
Od druhé kapitoly může začít Geralt chodit za prostitutkami. Stojí 250 orenů, pokud jim však občas pomáháte, tak později stačí už jen kytice. Všechny zdejší štětky mají mimochodem jednu společnou kartičku, tak nemusíte chodit za všemi. Ale samozřejmě můžete.
Medička Shani je Geraltovou starou známou a na jedné opilecké party u Marigolda se to může zvrtnout tak, že spolu skončí v posteli. Je však romantička, takže u sebe musíte v tu chvíli mít červenou růži, jinak nic nebude.
To dívka, kterou hra zná jen jako klevetnici (gossip girl), je z dražšího kraje. Do postele ji dostanete, jen když jí přinesete nějaký luxusní dárek v podobě hedvábného oblečení nebo drahého kamene.
Geralt je zapřisáhlým bojovníkem proti rasismu, a když zachrání tuto půlelfku před xenofobními křupany, dostane šanci přesvědčit se, že bez ohledu na barvu kůže jsou „tam dole“ všechny ženy stejné.
Dryády nepraktikují sex kvůli potěšení, ale jen čistě za účelem rozmnožování. Což je blbé, protože zaklínači jsou neplodní. Pokud ovšem Geralt přinese vlčí kůži, zelená Morren udělá pro jednou výjimku.
Všechny sběratelské kartičky během jednoho průchodu jednoduše nelze získat. Podle toho, komu svěříte do výchovy sirotka Alvina, dostanete možnost zopáknout si postelovou scénu s Triss…
… nebo s Shani. Těžké dilema, ale ať se rozhodnete jakkoliv, určitě neprohrajete.
Kamarád taky rád, říká se a pokud vám nevadí, že Rozalindu Pankierovou už před vámi „zajel“ trubadůr Marigold, dostanete ve třetí kapitole hry možnost získat tuto nade vše cudnou kartičku také.
Princeznu Addu Geralt zachránil před prokletím a ona je mu za to velmi vděčná. Tak vděčná, že když jí odmítnete, budete z toho mít pořádný průšvih.
Modroočka je luxusní prostitutka, která si za své služby účtuje dvojnásobek toho, na co je Geralt zvyklý. A nesmlouvá, naopak, pokud se o to pokusíte, ještě vám naúčtuje pokutu.
Královna noci je bruxa, tedy něco jako upírka. Ano můžete ji samozřejmě zabít, ale jde to s ní vyřešit i po dobrém...
Geralt se může spustit i s jednou z bezejmenných šlechtičen, na něž narazí v obchodní čtvrti města. Ani mu to nedá moc práce, své tělo dají všanc jen za drápy kikikmory.
Pokud dostanete chuť na tuto lascivní úřednici, musíte nejprve investovat do drahokamů. Jen pozor, jde ryze o směnný obchod, a tak se neodvažujte do toho tahat nějaké city, jinak se vám vysměje.
Celina je mrcha, která žárlí na svojí mladší sestru Alinu, jíž se podařilo „klofnout“ bohatého obchodníka Juliana. Ona sama má naštěstí daleko nižší standardy, a tak je Geraltovi po vůli i za ten nejobyčejnější měděný prstýnek.
Tou nejexkluzivnější milenkou, na níž lze ve hře dosáhnout, je Paní jezera, mocná kouzelná bytost, která si pro našeho hrdinu připravila několik náročných zkoušek. Pokud je splníte a ještě jí pochválíte zadek, dostanete příležitost prohlédnout si ho pořádně zblízka.
Na úplné morální dno si náš zaklínač může sáhnout v táboře elfů. Jedna z jeho obyvatelek je tak zoufalá, že před ním roztáhne nohy jen za kus žvance.
Že láska prochází žaludkem, potvrzuje i tato pohledná vesničanka. K laškování na seně ji přesvědčíte darovaným cukrátkem.
Elfku Toruviel, kterou můžete znát už ze Sapkowského literární předlohy, dostanete šanci pomilovat jen v případě, že se přidáte na stranu rebelů Scoia’tael. Docela silná motivace vydat se touto příběhovou větví, ne?
Pokud se naopak přidáte k Řádu, do postele dostanete maximálně tak Bílou Railu. Na bojišti je fajn ji mít na své straně, s romantikou na ni však nechoďte.
A to nejlepší nakonec! V poslední kapitole hry může dokonce dojít i na trojku, pokud se tedy nebojíte. Mladé medičky toho o lidském těle vědí spoustu, jen se musíte modlit, aby to pak neřekly své kolegyni Shani. Tak co, které kartičky se podařilo nasbírat vám? A na kterou z nich vzpomínáte nejraději?
