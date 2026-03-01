|
Sex jako sběratelská hra. Kontroverzní karty v Zaklínači kreslil barvoslepý
Koupě většina lidí litovala. Vybíráme největší propadáky herních dějin
Nová konzole či jiný herní hardware má především potěšit hráče a nabídnout jim něco nového. V herní historii však byla celá řada zařízení, která se svými inovacemi na trhu neobstála a kupujícím...
KVÍZ: Poznáte nejslavnější hry s pirátskou tematikou?
Pirátství a počítačové hry jdou nerozlučně ruku v ruce už od jejich počátků. Pokud však odmyslíme warezovou scénu, je výběr poměrně chudý a třeba oproti druhé světové válce nebo mimozemským hordám...
Z českých novinek na Steamu jsme nadšeni. Vyzkoušejte je zdarma
První letošní festival demoverzí Steam Next Fest dorazil s ohromnou nabídkou demoverzí a tentokrát jsme zaznamenali vícero zajímavých her z Česka i Slovenska. Nabízíme vám přehled toho, co stojí za...
A pak že příběhovky netáhnou. Horor Resident Evil Requiem láme rekordy
Aktuální herní novinka, horor Resident Evil Requiem, sklízí nejen výtečná hodnocení, ale těší se také výrazné přízni hráčů.
Vydřený úspěch. Než uspěl, dřel vývojář osmdesát hodin týdně po osm let
Adventura Blue Prince patří mezi největší hity loňského roku a byla nominována v mnoha prestižních kategoriích. Nebyl to ovšem náhodný úspěch, naopak, její vývojář Tonda Ros si ho tvrdě vydřel. A...
Pokémoni slaví 30 let. Výroční stream odhalil novou generaci
Přesně před třiceti lety vyšly v Japonsku vůbec první dvě hry Pokémon s podtituly Red a Green. A právě v tento den se každý rok slaví Den pokémonů, na nějž je navázána prezentace Pokémon Presents....
Sci-fi Marathon se blíží. Otestujte ho přes víkend zdarma, nehraje se špatně
Dnes již zapomenutá sci-fi značka Marathon z devadesátých let se vrací jako extrakční střílečka. Krátce před vydáním ji můžete vyzkoušet zdarma v rámci zátěžového testu.
PlayStation Plus v březnu láká na Monster Huntera, golf či chov slizů
Základní předplatné PlayStation Plus láká v březnu na čtyři hry. Dvě si zahrají ještě majitelé PlayStationu 4, další dvě však běží už jen na PlayStationu 5.
Proč už Daniel Vávra nedělá na další hře? Je to naprosté psycho, říká
Informace, že vývojář Daniel Vávra, který stojí za hity Mafia a Kingdom Come, už ve Warhorse nepracuje na další hře, vzbudila pozornost. Místo toho připravuje hraný film Kingdom Come. A aktuálně...
