Připomínáme polozapomenuté vetřelčí hry na cesty

Vetřelčích videoher je tolik, že ani my jako obrovští fanoušci xenomorfů je nezvládneme spočítat všechny. Ty handheldové patří k méně známým, proto neškodí si osvěžit paměť. Ale jen u některých!
Část 1/6

Kapitola 1

Vetřelčí sága pod taktovkou Disneyho

Vetřelec: Romulus

Vetřelčí sága je i přes svou letitost na vrcholu popularity a rozhodně to nevypadá, že by o oslizlá monstra přestal být pod taktovkou gigantu Disney zájem. Snímek Vetřelec: Romulus z roku 2024 potěšil většinu fanoušků a kritiků. I my jsme se mu jako hráči a příznivci videohry Alien: Isolation podívali na zoubek. Film zabodoval nejenom v kinech, kde utržil v přepočtu 8,35 miliardy korun, ale i na streamovací službě Disney+, kde ho zhlédly další miliony lidí.

Alien: Isolation

Fotografie ze seriálu Vetřelec: Země

Na stejné VOD platformě loni zahnízdil seriál Vetřelec: Země. Fanoušky vyděsil a zhnusil otřesnými hereckými výkony, hloupým příběhem o malých dětech a neméně i odpornými vizuálními efekty včetně nejhoršího xenomorfa všech dob. Vypadá totiž jako nemotorný chlápek v hnusném gumovém kostýmu. Jenže čísla sledovanosti jsou pro streamovací služby to nejdůležitější, a tak se už byla ohlášena druhá sezona. Naštěstí se chystá i další díl Romula a dokonce i vymodlené pokračování gamesy Alien: Isolation.

Kapitola 2

Vetřelčí videohry na handheldech

Vetřelčí Game Boy Advance

Stejně jako se facehugger nelítostně přisaje na obličej hostiteli a infikuje ho zárodkem chestbustera, infikovaly vetřelčí videohry všechny možné i nemožné platformy. Od ZX Spectra přes osobní počítače až po různé konzole a coin-opy včetně těch se světelnými pistolemi.

Vetřelčí gamesy vycházely hojně také na handheldy, ale nelze přehlédnout, že se tyto hry pro přenosné konzole, minimálně co se popularity týče, trochu krčí před svými většími a známějšími „sourozenci“. A mnohdy nejenom, co se týče popularity, ale bohužel i kvality. Označit je za polozapomenuté tedy není žádné přehánění ani clickbait.

Vetřelčí Game Boy Advance

Alien 3

Některé odvál čas právem, jiné stojí za to si připomenout, pokud máte parazitické xenomorfy v lásce jako my nebo společnost Weyland-Yutani. Všechny hry jsme hráli na dobovém hardwaru, k hraní cartridgeí pro Game Boy a Game Boy Color posloužil můj vlastní vetřelčí custom Game Boy Advance, jehož zhotovení od specialisty mě stálo před pár lety osm tisíc korun.



