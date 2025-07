Část 1/5

Ufo: Enemy Unknown

Zahráli jsme si nemalé množství zástupců žánru, ať už real-time (dění probíhá v reálném čase) nebo tahových, ale u těchto kousků jsme strávili asi nejvíce času.

Warcraft II: Tides of Darkness (1995)

Warcraft II Battle.net Edition Warcraft II Battle.net Edition

Vývojář: Blizzard

Typ: Real-time strategie

První Warcraft je jednou z her, díky kterým jsme si žánr zamilovali, ale výrazně více času jsme strávili u pokračování, které se objevilo v roce 1995. A asi není divu s ohledem na to, že podle některých hráčů (včetně nás) druhý Warcraft vylepšil téměř vše ve srovnání s předchůdcem. Od ovládání (například označování jednotek) až po inteligenci nepřátel.

Hra se objevila v několika přehledech nejlepších projektů daného roku a zaslouženě. Přece jen, u špatné hry bychom dobrovolně nestrávili doslova celé noci. A ne, nelitujeme ani minuty.

Warcraft II nás oslnil vizuály, zvuky i hudbou, líbilo se nám hrát za obě strany konfliktu, každá měla něco do sebe, okouzlily nás námořní bitvy, zamilovali jsme si humor. Prostě a jednoduše nejsme překvapeni, že se Warcraft II objevil v knize 1001 Video Games You Must Play Before You Die.

A ano, často jsme zběsile klikali na zvířata, což vedlo k tomu, že... no však víte.