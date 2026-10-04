Vývoj her je čím dál tím dražší a tak není divu, že vývojáři mainstreamových titulů sází na zavedené značky. O to více nás překapuje, že některé ze značek, které měly potenciál stát se novou „franšízou“ skončily už po druhém díle. Podívali jsme se na několik z těch nejslavnějších a zamysleli se nad tím, jestli by nás potenciální třetí díl vlastně ještě zajímal.
Autor: Oficiální materiály distributora
Pro potřeby článku a objektivního srovnávání jsme zavedli novou veličinu, kterou označujeme jako Index touhy (nesmějte se, ostatní návrhy byly ještě horší). Výpočet této metriky představoval poměrně komplexní analytický proces. Všechny naše redaktory i externí přispěvatele jsme podrobili dotazníkovému šetření, kvantifikujících míru jejich nostalgie i odhad pravděpodobnosti vzniku dalšího dílu. Získaná data jsme následně váženým průměrem normalizovali podle historického objemu publikovaných textů jednotlivých autorů a dopočítali index s přesností na tisíciny procenta. Tyto údaje jsme následně pečlivě skartovali a výsledné číslo si dle nejmodernějších světových trendů sociálních sítí vycucali z prstu.
Autor: Looking Glass
Ale pojeďme už k věci. Z titulního obázku jste určitě poznali Mirror’s Edge, která jako jedna z prvních představila herní scéně sportovní disciplínu zvanou parkour. V roce 2008 působila jako zjevení nejen pro svojí unikátní náplň, která se soustředila ryze kolem dynamického pohybu po střechách budov, ale i svým minimalistickým vizuálním zpracováním...
Autor: Oficiální materiály distributora
...jenže bohužel z celého konceptu byli nadšeni jen kritici a náročnější hráči, prodejně nešlo o žádné terno. Přesto Electronic Arts o osm let později přinesli druhý díl s podtitulem Catalyst, který zkusil naskočit na populární trendy jako je otevřený svět či souboje. Jenže ani to nevyšlo a tak je dnes značka u ledu. INDEX TOUHY: 8/10... vizuální styl i hratelnost by podle nás mohly fungovat i dnes. Celý koncept ale patří spíše do indie scény než pod mamutí vydavatelství.
Autor: Oficiální materiály distributora
Pokračovat samozřejmě nemůžeme jinde než u nejslavnějšího nevydaného třetího dílu všech dob. První díl Half-life zcela překopal vnímání stříleček z vlastního pohledu...
Autor: Oficiální materiály distributora
...druhý díl pak vyměnil kulisy, i tak ale nabídl na svojí dobu přelomový fyzikální engine. Po obrovském úspěchu se dočkal dvou rozšiřujících balíčků s tím, že ten třetí celý příběh mlčícího hlavního hrdiny dopoví… a tam jsme bohužel skončili. INDEX TOUHY: 10/10 – Jestli chceme konečně uzavření příběhu Gordona Freemana je podobně zbytečná otázka jako jestli medvědi kadí v lese.
Autor: Oficiální materiály distributora
A u Valve ještě chvíli zůstaneme. Kultovní Portal vznikl jako studentský projekt a okamžitě se stal hitem. I když na první pohled vypadal jako klasická střílečka, ve skutečnosti jde o logickou hru, založenou na prostorových hádankách.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl vylepšil prakticky každý aspekt a ještě k tomu přidal zajímavý příběh. Vývojáři měli tolik nápadů, že by to vystačilo na několik samostatných her, přesto se o pokračování oficiálně nikdy ani nezačalo debatovat. INDEX TOUHY: 9/10 - když se podíváme co tito lidé zvládli před deseti lety s malým budgetem a hardwarovými omezeními, tak trojka by mohla atakovat absolutní hodnocení,
Autor: Oficiální materiály distributora
Poté, co za famózní úspěch značky Call of Duty odměnil Activison její vývojáře padákem, založili si studio Respawn a vybudovali značku Titanfall. První díl byl ryze multiplayerová střílečka, která byla xboxovou exkluzivitou…
Autor: Oficiální materiály distributora
Dvojka už se podívala na všechny platformy a nabídla i příběhovou kampaň, která je dodnes famózní. Bohužel se ale příliš neprodávala, takže vývojáři dali značku k ledu a nyní vydělávají na Apex Legends. INDEX TOUHY: 2/10 – hele bylo to super, ale že by ten svět byl tak propracovaný, abychom měli nutkavou potřebu se do něj nutně vrátit, tak to zase nemáme. Singleplayerovou střílečku potřebujeme jako sůl, ale klidně i bez obřích robotů.
Autor: Oficiální materiály distributora
Díky The Last of Us opustilo studio Naughty Dog pubertu (Uncharted) a začalo vydávat hry i pro dospělé publikum. Geniální roadmovie cynického vandráka a jeho mladé chráněnky skrze „zombie“ zabydlenou postapo Amerikou nabízí jeden z nejemotivnějších příběhů vůbec, korunovaný strhujícím finále.
Autor: Oficiální materiály distributora
Místo aby vývojáři v druhém díle plynule navázali a dali hráčům více toho, co chtějí, vzali golfovou hůl a vše předchozím dílem vybudované rozmlátili na kusy. A pak ještě poplivali. Někomu se to líbilo, někomu logicky ne, to nic nemění na tom, že The Last of Us 2 nabízí jeden z nejlepších scénařů v dějinách videoher. INDEX TOUHY: 7/10 – na rovinu – máme pocit, že vše důležité, co chtěl Neil Druckmann a jeho tým říct, už řekli a další díl by mohl celkový dojem jen rozředit. Ale tak zase jsou to Naughty dog, že jo, ti špatné hry neumí.
Autor: Oficiální materiály distributora
Force Unleashed byl na dlouhou dobu poslední ryze příběhová Star Wars hra. Šlo o ryzí konzolovou rubanici, takže konzervativní fanoušci Dark Forces či Jedi Knighta tehdy prskali, s odstupem času ji ale vzali na milost.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl pak nabídl prakticky to samé jen v trochu lepší grafice. INDEX TOUHY: 1/10 – nepotřebujeme další Force Unleashed, když máme sérii Jedi. Ta má sice také teprve dva díly, ale další už je v troubě.
Autor: Oficiální materiály distributora
Starcraft je podle mnohých nejlepší real-time strategií všech dob. Kromě famózního multiplayeru, který se v Jižní Koreji stal prakticky národním sportem, přinesl i skvěle vymyšlený vesmír, ve kterém se v galaktickém konfliktu střetávají rovnou tři rasy.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl vyšel epizodicky rozdělený na tři samostatné hry, ty ovšem dohromady tvořily jeden příběh. Jeden skvělý příběh, nutno dodat. INDEX TOUHY: 6/10 - vysokorozpočtovou real-timovou strategii bychom si samozřejmě dali rádi, ale jednak už dnes Blizzard není to, co býval, jednak nás do oblíbeného světa „brzy“ (2030) zavede alespoň stejnojmenná střílečka.
Autor: Oficiální materiály distributora
Vesmírný horor System Shock je dodnes pojmem. Hra samotná se relativně nedávno (2023) dočkala plnohodnotného remaku, který nic neubral na její genialitě.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl pak celý koncept prolézání znepřátelené vesmírné stanice dotáhl k dokonalosti. Tady není o čem, jedna z nejlepších her všech dob (mimochodem aktuálně k 4.10.2026 je zdarma v obchodě Epic Store). INDEX TOUHY: 7/10 – vznik třetího dílu byl oznámen už tak dávno, že to trochu smrdí. Vzpomínka na průšvih jménem Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 je až příliš čerstvá.
Autor: Oficiální materiály distributora
Supreme Commander byl přelomovou válečnou strategií, která umožňovala vést válku v detailním, ale i celoplanetárním měřítku. Ve své době šlo o unikát, který umožňoval pohyb tisíců jednotek najednou, kdo na to tehdy měl hardware, dodnes vzpomíná.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl už takové nadšení nevzbudil, namísto evaluace původní myšlenky se totiž vývojáři vydali přesně opačným směrem a hru uzpůsobili tak, aby šla hrát i na konzolích. Vyloženě špatné to nebylo, ale žádný zázrak také ne. INDEX TOUHY: 6/10 – kdyby se vývojáři vrátili k motivu prvního dílu a prostě ho uzpůsobili dnešním potřebám, mohla by to být bomba. Tak trochu se ale obáváme, že by naopak pokračovali v příklonu k mainstreamu.
Autor: Oficiální materiály distributora
Dishonored je duchovním nástupcem dříve jmenovaného System Shocku zasazeným do originálního fantasy světa zdevastovaného morovou nákazou. Hra měla spoustu problémů, například vám příběhově neumožnila plně rozvíjet svůj vražedný potenciál, ale celkově jde o naprostý klenot.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl dělal v podstatě to samé, jen s ještě trochu lepším level designem. Příběh zabijáka Corva byl sice ukončen dostatečně, ale jak ukázalo následné DLC Death of the Outsider, dynamika hry snese i jiné hrdiny. INDEX TOUHY: 9/10 – ano prosím, nenuťte už Arkane Studios dělat multiplayerové slátaniny (Redfall) a dejte jim volnou ruku, tento svět si zaslouží další příběhy.
Autor: Oficiální materiály distributora
Psychonauts byli originální 3D hopsačkou z dílny Tima Schaffera, jejíž děj se odehrává v bizarních představách pološílených lidí.
Autor: Oficiální materiály distributora
První díl byl komerční propadák a je zázrak, že se vůbec podařilo zafinancovat ten druhý, který byl ještě šílenější. A ještě o fousek lepší. INDEX TOUHY: 7/10 – koncept prozkoumávání lidské psychiky je prakticky nevyčerpatelný, takže bychom si ho docela rádi zopákli. Nejsme ale blázni a tak víme, že ekonomická situace to nedovoluje.
Autor: Oficiální materiály distributora
Rage měl být nástupcem Dooma a Quakea, ve skutečnosti byl ale jen zajímavou střílečkou v částečně otevřeném postapokalyptickém světě. V době vydání byl spíše kritizován, zpětným pohledem je ale nutné konstatovat, že to, co měl dělat, dělal výborně.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl byl ještě daleko otevřenější, jakoby se inspiroval u Ubisoftu. Špatné to určitě nebylo, ale nějak výjimečně zajímavé také ne. INDEX TOUHY: 3/10 – vysokorozpočtových stříleček samozřejmě není nikdy dost, ale nevidíme důvod, proč je umísťovat zrovna do tohoto světa.
Autor: Oficiální materiály distributora
Prototype byl vlastně klasická superhrdinská hra, až na to, že tam hlavní zmutovaný hrdina mohl páchat čiré zlo. Prakticky povinnost pro všechny, které bavilo používat v Grand Theft Auto cheaty na nesmrtelnost a poté v ulicích rozsévat chaos.
Autor: Oficiální materiály distributora
Dvojka byla hodně podobná, jen obohacená o geniální příběhový twist, který z hrdiny prvního dílu dělá hlavního záporáka. A to prosím deset let před The Last of Us! INDEX TOUHY:10/10 – klidně vsadíme redakční nafukovací pannu, že tohle by dneska fungovalo ještě lépe než tehdy. Představte si Spider-mana od Insomniaců, jen místo dětinského světa Marvelu zasazeného do dospěláckého body hororu.
Autor: Oficiální materiály distributora
Ori je kouzelná plošinovka jejíž roztomilá grafika nijak nekoresponduje s brutální obtížností.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl byl v podstatě to samé, jen o pár herních mechanik bohatší. I tak na něj s láskou vzpomínáme dodnes. INDEX TOUHY: 5/10 – hele proč ne, jenže „metroidvánií“ dnes vychází tolik, že je stejně všechny nestíháme hrát. Pravdou ale je, že žádná z nich nevypadá ani z půlky tak dobře, jako Ori.
Autor: Oficiální materiály distributora
No One Lives Forever je v podstatě Half-life, jen místo hororu pracuje s nadsázkou. Příběh si utahuje z klasických špionážních filmů, kdy jakožto sličná agentka Cate Archerová chráníte svět proti spiknutí pološílených zloduchů.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl s podtitulem A Spy in H.A.R.M.’s Way byl klasickým pokračováním ve stylu „víc toho samého“. Ale kdo by si stěžoval, když jsou podobné hry tak vzácné. Hezčí grafika, ještě šílenější levely (vypíchnout například musíme tornádem demolované městečko) a víc ještě ujetějších špionských propriet ze hry udělaly nesmrtelnou klasiku. INDEX TOUHY: 9/10 – nedávno jsme tu měli famózního agenta 007, který v nás ale hlad po špionských hrách rozhodně nenasytil, naopak. Dát si něco podobného jen s pořádnou porcí nadsázky navíc zní tak dobře, že člověk skoro zapomíná, že práva na značku jsou nenapravitelně pohřbená.
Autor: Oficiální materiály distributora
Z Shadow of Mordor sice pravověrní znalci Tolkienova díla dostávali osypky, i oni však museli ocenit, že jde o skvělou akční řežbu s originálním přístupem k boss fightům.
Autor: Oficiální materiály distributora
Dvojka žádný zásadní posun nepřinesla a svůj potenciál vyplýtvala už dlouho před koncem. INDEX TOUHY: 0/10 – bylo to fajn, ale bylo toho dost. Naše pozornost je teď upřena k chystané adaptaci od českých Warhorse, obyčejnou rubačku už od Pána prstenů nepotřebujeme.
Autor: Oficiální materiály distributora
Legendární Manhunt vyšel už skoro před čtvrt stoletím, kvůli jeho extrémní brutalitě se na něj ale vzpomíná dodnes. Hráč se zde nechtěně stal hlavním hrdinou reality show, během níž se skutečně zabíjeli lidé.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl přinesl jiného hrdinu a větší důraz na příběh, který byl ale pro účely béčkového žánru snad až příliš komplikovaný. INDEX TOUHY: 7/10 – debaty o násilí ve hrách už v posledních letech utichly, takže je možná ten ideální čas znovu rozvlnit hladinu. Jak ostatně říkávaly už naše prababičky: „sadistického porna není nikdy dost“. A všichni víme, že nikdo neumí tak dobře provokovat jako studio Rockstar.
Autor: Oficiální materiály distributora
Left 4 Dead je jeden ze zakladatelů žánru kooperativních stříleček, ve které bojujete proti drtivé přesile nepřátel.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl byl v podstatě jen větším datadiskem, který přinesl nové mapy, zbraně a postavy, jinak ale na své hratelnosti nezměnil vůbec nic. INDEX TOUHY:: 0/10 – Pro pokračování neexistuje jediný důvod! Hra má tolik pokračovatelů, že je ani nestíháme hrát. Máme tu Back 4 Blood, World War Z, Killing Floor anebo třeba letos letošní John Carpenter’s Toxic Commando.
Autor: Oficiální materiály distributora
Kane & Lynch byla vynikající gangsterka, která vypadala, jako kdyby tvůrci Grand Theft Auto udělali koridorovou střílečku. Titulní dvojice hlavních antihrdinů je natolik osobitá, že dokázala utáhnout jinak vcelku jalovou náplň.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl pak uchvátil rozklepanou „ruční“ kamerou, která uměla dokonale vtáhnout do děje. Zvláštní, že tuto formu prezentace od té doby prakticky nikdo neokopíroval. INDEX TOUHY: 8/10 – není jediný důvod proč by to nemohlo fungovat i dnes. Přidejte ještě split screen režim jako ve hrách od Hazelight studios (It Takes Two) a máme tu dokonalou párovou popcornovku na pár večerů.
Autor: Oficiální materiály distributora
Hotline Miami je vynikající retro arkáda s nekompromisní obtížností a úchvatně dekadentní stylizací.
Autor: Oficiální materiály distributora
Dvojka přinesla zásadní změnu v tempu a také daleko propracovanější příběh, který se odehrává v několika časových rovinách. A také jeden z nejlepších soundtracků všech dob, minimálně co se žánru synthwave týče. INDEX TOUHY: 4/10 – trojku bychom si určitě také zahráli, ale nezávislou tvorbu máme rádi proto, že zkouší věci jinak. Spíš než třetí díl chceme od legendárního Cactuse zase něco jiného.
Autor: Oficiální materiály distributora
The Evil Within je v podstatě Resident Evil bez licence. Brutální horor, odehrávající se ve snovém světě, skvěle kombinuje plížení a přímočarou akci.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl přinesl částečně otevřený svět a už tak zašmodrchanou zápletku zašmodrchal ještě více. Vzpomínky na některé scény nás ale dodnes budí ze spaní. INDEX TOUHY: 5/10 – ještě stále se nám třesou ruce z vynikajícího Resident Evila 9, takže potřebu nechat se děsit k smrti ještě necítíme tak urgentně. Navíc bůhví, kdo by to dělal, původní Tango Gameworks totiž každou svojí další hrou vyměkávají.
Autor: Oficiální materiály distributora
Koncem 90. let působil koncept Dungeon Keepera nesmírně originálně – stali jsme se totiž pány podzemního labyrintu, který bylo potřeba zabezpečit před dorážejcími partičkami „hrdinů“.
Autor: Oficiální materiály distributora
Dvojka byla klasické pokračování s hezčí grafikou a tunou obsahu navíc, vývoj třetího dílu byl kvůli nízkým prodejům zrušen. INDEX TOUHY: 3/10 – jooo, kdyby se hře dostalo stejné péče, jakou dostala v Two Point Hospital další bullfrogácka klasika Theme Hospital, to by se nám líbilo. To je ale sci-fi, takže se vystačíme s duchovními nástupci jako je War for the Overworld nebo série Dungeons.
Autor: Oficiální materiály distributora
Destiny od Bungie byla nesmírně ambiciózní multiplayerová střílečka, která kromě dokonalého „gunplay“ přinesla i neuvěřitleně promyšlený vesmír.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl její koncept povýšil ještě o úroveň více a skrze záplavu datadisků změnil příběh hry ve skutečný epos, na nějž její fanoušci nedají dopustit. INDEX TOUHY: 4/10 – svět Destiny je samozřejmě super, ale ten příběh je tak komplikovaný, že už se v něm nevyznají snad ani jeho autoři. Plus tu máme od stejných vývojářů Marathon, který podle nás ještě neodhalil celý svůj potenciál.
Autor: Oficiální materiály distributora
The Darkness je parádní akce na motivy stejnojmenného komiksu, ve které své protivníky mordujete za pomocí ďábelských superschopností i konvenčních palných zbraní.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl přinesl především ambicióznější výpravu a lepší příběh, jehož vyznění bylo samozřejmě dostatečně temné. INDEX TOUHY: 6/10 – komiksové akce jsou v kurzu a nám se zdejší beznadějné vyznění líbí. Více než třetí díl by to ale chtělo restart celé série, jelikož už si dávno nepamatujeme, co jsme to tenkrát ve hře dělali.
Autor: Oficiální materiály distributora
Zone of the Enders je povedená mecha akce o jejíž produkci se postaral legendární Hideo Kojima. Právě jemu vděčí za svojí „popularitu“, protože na její disk tehdy schoval i první demoverzi tehdy netrpělivě očekávané hry Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl byl daleko ambicióznější a nabídl daleko zběsilejší hratelnost v ještě větším měřítku a s jedněmi z nejlepšcíh boss-fightů své generace. INDEX TOUHY: 2/10 – značka Zone of Enders u nás nikdy moc nefungovala a zná jí jen hrstka nadšenců. Otázka také zůstává, jestli by to celé bez Kojimy nedopadlo jen jako generická řežba.
Autor: Oficiální materiály distributora
Condemned: Criminal Origins byla velmi temná detektivka, ve které jste se kromě sofistikované vyšetřování a hledání stop občas i kočkovali s nepřáteli. Ve své době hra zaujala skvělou grafikou a neobvykle drsnou náplní.
Autor: Oficiální materiály distributora
Což ještě gradovalo druhým dílem, kde se hlavní hrdina stal alkoholikem trpícím halucinacemi. Kritici byli nadšeni, cenzoři méně (v Německu se hra vůbec nesměla prodávat) a distributoři vůbec, protože prodeje byly slabé. INDEX TOUHY: 7/10 – podobně dospělé hry na trhu chybí, nejprve by to ale chtělo alespoň remastery předchozích dílů. Příběh má na co navazovat, ale kdo si to má po těch letech pamatovat, že?
Autor: Oficiální materiály distributora
Black & White byl pokus pozvednout žánr tzv. božských strategií, populárních především v raných devadesátkách, do třetího rozměru. Legendární Peter Molyneaux do konceptu budování civilizace narouboval ještě variaci na Tamagotchi v podobě gigantických zvířátek s přelomovou „umělou inteligencí“,.
Autor: Oficiální materiály distributora
První díl se sice opíral o nefunkční mechaniky, ale aspoň se snažil. Druhý ovšem osekal většinu inovativních myšleneky a byl jen generickou strategií, jakých jsme už tenkrát znali desítky. Index touhy -2/10 – nechceme být vyloženě zlí a Molyneauxovi tady tleskáme za odvahu zkoušet něco jinak. Každopádně s odstupem času víme, že Black & White byla slepá cesta a případný další díl by nás zajímá méně než Polda 8.
Autor: Oficiální materiály distributora
Alan Wake měl být jednou z vlajkových lodí xboxu v době, když se ještě hrálo na platformové exkluzivity. Na to byl ovšem až příliš divný. Rozhodně ale ne špatný, příběh spisovatele hororů propadajícího se do šílenství, který musí všechny nepřítele nejprve pořádně prosvítit baterkou, než je rozstřílí na hadry, si vybudoval silnou pevnou bázi fanoušků.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl vyšel poměrně nedávno (2023) a vývojáři v něm ještě přitopili pod kotlem. A tím kotlem nemyslíme topení, ale spíše pořádně narvaný bong. Alan Wake 2 je hra, kterou lidé buď bezpodmínečně milují, anebo raději ignorují. Protože se nechtějí hádat s těmi divnými lidmi, kteří ji milují. INDEX TOUHY: 4/10 – třetí díl by byl bez debaty zajímavý, ale vlastně nechceme aby se takto kreativní vývojáři něčím omezovali. Spíše než třetí díl jejich sérií (vedle Alana Wake jde i o Control), bychom možná rádi vyzkoušeli to, co v Remedy dnes a denně fetují.
Autor: Oficiální materiály distributora