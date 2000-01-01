Vývojáři se dnes mohou doslova přetrhnout, aby do svých her implementovali co nejvíce moderních technologií. Ani rozlišení 4K a 60 snímků za sekundu ovšem automaticky neznamená, že jsou dnes hry hezčí než dříve. Pojďte si s námi zavzpomínat na časy, kdy nám ke štěstí stačilo rozlišení 320 × 200 pixelů a mnohé tehdejší scény máme doteď vypálené v mozku.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Titulní zrzavou krásku ze Shannary jste, doufám, poznali, ne? Pravda, tato hra možná není úplně nejlepším otvírákem, protože běhala už v rozlišení 640 × 480, jenže vzhledem k tomu, jak malou část celkového výhledu samotná grafika hry zabírala, ji ovšem můžeme klidně zahrnout. Geniální studio Legend tehdy opravdu dokázalo z mála vytvořit maximum.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
The Dig určitě není nejlepší agenturou od Lucas Arts a rozhodně ani tou nejslavnější, určitě je ale tou nejhezčí. Tuto sci-fi parádu ostatně zastřešil i samotný režisér Steven Spielberg.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Že nešlo jen o náhodu, ale o snadno rozpoznatelný rukopis slavného studia, ukazuje už jejich předešlá hra Loom z roku 1990. Jen málokterá hra dokázala zestárnout tak dobře.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Ono obecně platí, že co se týče grafiky, byly počátkem devadesátých let nejhezčí příběhové adventury. Šlo totiž většinově jen o statická pozadí, na kterých se trhaně pohybovala jen hrstka postav. A stačilo to! Takového Indyho lidé s láskou hrají dodnes.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Když jsme zmínili Legend a LucasArts, nesmíme samozřejmě zapomenout ani na třetí legendární adventurní studio – Sierru On-Line. Jejich King’s Quest začínal jako v podstatě klasická textovka, šestý díl způsobil malou revoluci. Recenzenti se tehdy ani neštítili výsledek přirovnávat k animovaným filmům.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Různých „questů“ Sierra vydala nepočítaně, když mluvíme o grafice, nesmíme zapomenout především na sérii Space Quest, zasazenou do sci-fi kulis. Podobné obrázky byly v této sérii vzácné a v podstatě sloužily jako odměna.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Beneath a Steel Sky dokázala v pár pixelech skvěle zprostředkovat nelítostnou atmosféru města budoucnosti, kde lidský život nemá žádnou váhu.Velikým plusem bylo minimalistické uživatelské rozhraní, takže jste si místní parádní grafiku mohli vychutnat bez kompromisů. Mimochodem hra je k dispozici zcela zdarma na portálu GOG.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Legend of Kyrandia se odehrávala v pohádkovém světě, který byl stylově doplněn i pohádkovou grafikou. Druhý díl byl lepší a asi i hezčí, na ten první se však vzpomíná častěji.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
To u Simona the Sorcerera je to přesně naopak, až druhý díl se stal nesmrtelným kultem. Mimochodem tato značka stále odmítá zemřít a letos vyšel nový díl.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
I Have No Mouth, and I Must Scream je psychologický horor z pera Harlana Ellisona. Grafikům se jeho paranoidní vizi podařilo zobrazit vskutku kreativně.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Nesmrtelný Broken Sword snad ani jmenovat nemusíme ne? Hra před pár lety dostala povedený remaster, mnohokrát jsme se však přistihli, že se přepínáme do původní grafiky, která má své jedinečné kouzlo.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Skvěle, až skoro filmově, působil tehdy i legendární Gabriel Knight. Původní verze paradoxně vypadá lépe než její pozdější remaster.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Jednoznačně rozpoznatelný výtvarný styl předvádělo i francouzské studio Coktel Vision. Pozadí z jejich Woodruffa a především série Gobliiins by si zasloužily zarámovat.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Ale tzv. pixelart rozhodně nebyl jen o statických adventurách. Vzpomeňme třeba na první díly kultovního Street Fightera a jejich ikonický vizuál.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Doslova božsky ve své době působil první Rayman, díky osobitému stylu výtvarníka Michela Ancela. Nebýt jeho, asi by tato jinak vcelku obyčejná skákačka zapadla.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Metal Slug vyšel až v druhé polovině devadesátých let, kdy už se pomalu stávala standardem 3D grafika. Jenže zatímco ta byla tehdy pomalá a neostrá, tato klasická arkádová střílečka ukázala, že obě scény mohou existovat vedle sebe. Co na tom, že její kampaň byla krátká...
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Flashback je chytrá plošinovka, která v mnoha ohledech předběhla svou dobu. Vzhledem k její obtížnosti je těžké posoudit, jestli by se stal takovým hitem, nebýt úchvatného grafického zpracování, které bylo mimochodem vytvořeno pomocí rotoskopie, stejně jako kdysi Prince of Persia.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Jasně rozpoznatelnou grafikou se mohly pyšnit i (především) amigácké hry od studia Team 17. Na obrázku druhý díl série Alien Breed.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
V roce 1997 vyšly pecky jako Final Fantasy VII, Diablo nebo Age of Empires. Vydavatelství Konami se přesto nestydělo a pustilo do světa na první pohled obyčejnou plošinovku Castlevania: Symphony of the Night. A hráči ji hrají dodnes, protože její pixelovatý vizuál fascinuje i o bezmála třicet let později.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Tento temný kyberpunk poznají asi jen starší a pokročilí. Jde o sci-fi horor Snatcher, jednu z prvních her legendárního vývojáře Hidea Kodžimy.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
A na závěr pro kontext – česká herní scéna se počátkem 90. let teprve začala rozjíždět. Zatímco na západě vznikaly výše zmíněná umělecká díla, my jsme dostali 7 dní a 7 nocí. Čert teď vem její křupanskou náplň, kdy se hlavní hrdina snaží osouložit sedm sester, tou nejhorší vlastností byla příšerná grafika. Nebo jsme teď s odstupem jen zbytečně přísní? Napište nám do diskuse, které hry té doby považujete za nejhezčí.
Autor: Bonusweb.cz