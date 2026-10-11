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Měly jen pár pixelů, ale i duši. Vzpomínáme na nejhezčí scény ze starých her

Honza Srp
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Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek
Vývojáři se dnes mohou doslova přetrhnout, aby do svých her implementovali co nejvíce moderních technologií. Ani rozlišení 4K a 60 snímků za sekundu ovšem automaticky neznamená, že jsou dnes hry hezčí než dříve. Pojďte si s námi zavzpomínat na časy, kdy nám ke štěstí stačilo rozlišení 320 × 200 pixelů a mnohé tehdejší scény máme doteď vypálené v mozku.

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Měly jen pár pixelů, ale i duši. Vzpomínáme na nejhezčí scény ze starých her

Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek

Vývojáři se dnes mohou doslova přetrhnout, aby do svých her implementovali co nejvíce moderních technologií. Ani rozlišení 4K a 60 snímků za sekundu ovšem automaticky neznamená, že jsou dnes hry...

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Měly jen pár pixelů, ale i duši. Vzpomínáme na nejhezčí scény ze starých her

Nejhezčí rozpixelvoané hry z devadesátek

Vývojáři se dnes mohou doslova přetrhnout, aby do svých her implementovali co nejvíce moderních technologií. Ani rozlišení 4K a 60 snímků za sekundu ovšem automaticky neznamená, že jsou dnes hry...

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