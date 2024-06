Legendárně špatný horor Night Trap je noční můra ze staré školy

Upřímně…chtěli jsme. A ideálně původní Sega CD verzi, ale v Česku se nám v dobách dávných vyhýbala obloukem. Jednou nám za tři tisíce korun utekla na jednom aukčním portálu, ale jinak nic. V moderní době jsme propadli kouzlu Limited Run Games, ale než se to stalo, utekla nám předobjednávka na PlayStation 4 i Switch porty. Pak ovšem v LRG oznámili PlayStation 5 verzi a byli jsme lapeni. VHS video v 4K kvalitě – tomu prostě nelze odolat. Samozřejmě to myslíme s nadsázkou, víme, jak upscaling funguje. Limited Run Games verze byly přitom kdysi ještě cennější, než je tomu teď. Night Trap totiž dlouhou dobu nebyla v digitálních obchodech a nebylo ji možné zakoupit a stáhnout. Už tomu tak není. Na PlayStation Store ji naleznete za 427 korun. Mimochodem, jsme fakt sběratelští šílenci, na cestě máme verzi pro Game Boy Advance, která není vlastně vůbec hra. Jsou to jenom videa ve kvalitě 240p.

