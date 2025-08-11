Existují střílečky, které asi znají i ti, jejichž zkušenosti s videohrami končí u Pac-Mana. Sem bychom zařadili klasiky jako Wolfenstein 3D nebo Doom. Ale pak jsou projekty, které jsou také velmi zábavné, ovšem trochu se na ně pozapomnělo, nebo se netěšily podobné oblibě jako někteří jiní (ale ne vždy lepší) žánroví kolegové.
Videoherní svět jednoduše umí být neférový a mnohokrát se stalo, že se projekty, které jsou povedené, nedočkaly zaslouženého úspěchu. Nebo vcelku zabodovaly, ale zapomnělo se na ně rychleji, než člověk vypustí z hlavy to, že ho přítelkyně požádala, aby vypnul počítač a vynesl odpadkový koš.
Na počátku bylo slovo, pak Bůh stvořil id Software
I v žánru stříleček je nemalé množství parádních kousků, o kterých mnozí hráči neslyšeli nebo jen okrajově a všechny připomenout nemůžeme. Ale tady je pár kousků, na které nedáme dopustit my.
Star Wars: Dark Forces (1995)
V tomto případě jde o hru, která není úplně neznámá, ale současně by si podle nás zasloužila mnohem více pozornosti. Ano, patříme mezi ty, kteří obvykle preferují hry z universa Hvězdných válek, ve kterých se hlavní hrdina neustále ohání světelným mečem. Ale existují i projekty, kde tomu tak není a přesto jsou zábavnější než přízvuk mistra Yody. A sem bychom bezesporu zařadili střílečku Star Wars: Dark Forces.
Časově se dostáváme chvíli před a také nějakou dobu po událostech ve čtvrté epizodě. Hlavním hrdinou je bývalý voják Impéria a žoldák Kyle Katarn, kterého si rebelové skrze dvojitou agentku Jan Ors najmou, aby společně získali plány Hvězdy smrti a později je osloví znovu kvůli tajemnému programu nazvaného Dark Trooper Project, jehož cílem je vytvořit elitní droidy a vylepšené vojáky.
Hra spadá do žánru stříleček z pohledu první osoby, kdy hlavní hrdina používá různé zbraně a předměty, ale nechybí ani překážky a hádanky. V době vydání byla hra často přirovnávána k Doomovi, ale zaznívalo, že si z něj bere pozitiva a ještě je vylepšuje.
Někteří jdou tak daleko, že označují Dark Forces za přelomovou hru, ať už kvůli variabilitě úrovní, překvapivému množství filmových scén nebo na danou dobu nečekanou volností v případě úhlu pohledu.
Jak bylo řečeno, hlavním hrdinou je Kyle Katarn, ale původně se zvažovalo, že v centru dění bude Luke Skywalker, což by asi byla sázka na jistotu. Nakonec se ale tvůrci z LucasArts rozhodli jinak a udělali dobře.
Kyle si získal obrovskou popularitu a objevuje se v dalších videohrách, knihách nebo komiksech. Na svou premiéru v hraném filmu nebo seriálu ale stále ještě čeká, nicméně se spekuluje o tom, že jeho příběh (z bývalého imperiálního vojáka se stane význačný člen Aliance rebelů) inspiroval jiné hrané hrdiny jako je Cassiana Andora z výtečného filmu Rogue One: Star Wars Story (2016) a ještě lepšího seriálu Andor.
Nemyslíme si, že jsou Star Wars: Dark Forces úplně zapomenutým projektem, ale trochu je zastínily jiné hry jako například Star Wars: Battlefront.
V roce 1997 vyšlo pokračování Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II a v něm už světelný meč hrál výraznou roli. Podle mnoha novinářů je dvojka minimálně stejně povedená, ne-li lepší než předchůdce a objevila se v některých seznamech nejlepších her vůbec. Následovaly ještě další dva díly (oba dobře hodnocené) a to Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast (2002) a Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (2003).
