Právě vychází nový díl střílečky Call of Duty a prodejní žebříčky se otřásají v základech. Jedna z nejvýdělečnějších herních sérií vůbec bývá často vysmívána, podle nás však nespravedlivě. I když její hlavní síla spočívá ve hře více hráčů, nabídla většina dílů i pompézní příběhové kampaně. Zavzpomínejte s námi na ty nejlepší „wow momenty“, které si z mnoha jejích pokračování vybavíme dodnes.
Autor: Tencent
My jsme bohužel Modern Warfare 4 nedostali s předstihem, takže se zatím teprve probíjíme kampaní, která je však podle prvních reakcí jednou z vůbec nejlepších v dějinách série. Což je tedy tvrzení jako hrom, protože navzdory posměškům „rádobyintelektuálů“ nabídla tato série spoustu nezapomenutelných momentů. Dále vám ukážeme 15 nejlepších scén, které nám mozek na první dobrou nabídne, když se řekne „kampaň v Call of Duty“. Patrně s námi nebudete vždy souhlasit, ale to je fajn – článek nemá ambice stát se objektivním etalonem vkusu, ale spíše rozpoutat debatu nad (občas ne až tak) starými dobrými časy.
Autor: Microsoft
Jednou z nejslavnějších misí, a to nejen v kontextu Call of Duty, ale počítačových her obecně, je bezesporu „No Russian“ z Call of Duty: Modern Warfare 2. Její náplň je všeobecně známá a už jsme o ní psali mnohokrát, takže jen ve zkratce: Hráčova postava se v rámci infiltrování ruské teroristickou skupiny stává součástí bojové skupiny, která s vidinou rozpoutání další světové války provádí pod falešnou vlajkou děsivý masakr civilistů na letišti. V praxi to znamená, že můžete zcela beztrestně střílet do neozbrojených lidí, což je na rozdíl od sérií jako Postal nebo GTA servírováno zcela vážně a bez nadsázky.
Autor: Activision
I když se dá tato pasáž odehrát bez výstřelu, případně zcela přeskočit, No Russian rozpoutala celospolečenskou debatu a v mnoha zemích byl zakázána. Rozhádala dokonce i samotné vývojáře, jeden tester se prý na jejím vývoji odmítal jakkoliv podílet. Myslete si o výsledku, co chcete, ale přítomnost takového obsahu v mainstreamovém titulu jasně ukazuje, že se vývojáři snaží o víc, než jen dodat fanouškům další porci bezobsažné zábavy.
Autor: IGN
Kontroverze je jedna věc, ale která mise z více než dvacetileté historie Call of Duty je ta vůbec nejlepší? Na tom jednoznačná shoda nepanuje, ale když sem nadhodíme „All Ghillied Up“ z Modern Warfare 1, patrně se nám nikdo nevysměje. V rámci příběhu jde o flashback do roku 1986, kdy se hráč spolu se svým počítačem ovládaným nadřízeným musí proplížit skrze trosky ukrajinské Pripjati v černobylské oblasti. V ideálním případě by se vám kvůli navlečeným „hejkalům“ mělo podařit k cíli proplížit, ale bez pár zabitých nepřátel se to nejspíše neobejde. Mise uchvátí svojí atmosférou i náplní, která se tolik liší od klasické CoD střelnice.
Autor: Damocles Journal
Mimochodem na misi plynule navazuje další nazvaná „One Shot, One Call“, ve které se po neúspěšném atentátu bráníte náporům nepřátel u ikonického ruského kola v pripjaťském zábavním parku. Jde o přesný opak předchozí pasáže, kdy prakticky nesundáte prst ze spouště. Časový limit a neustále přibíhající nepřátelé představují pořádnou výzvu a závěrečná evakuace vrtulníkem přináší větší satisfakci než závěrečné titulky.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Svůj ohromný potenciál a filmovou výpravu ukázala Call of Duty už ve svém prvním dílu z roku 2003. Její kampaň sestávala z několika samostatných příběhů obyčejných frontových vojáků, přičemž nejsložitější to má podle očekávání ten ruský. Jeho příběh odehrávající se během obrany Stalingradu začíná plavbou přes řeku Volhu během leteckého útoku. Kolem vás vše vybuchuje, zatímco nadřízený vysvětluje, že každý ustupující bude bez milosti zastřelen. Trestné oddíly NKVD jsou vybaveny kulomety, oproti tomu vy musíte běžet vstříc nepříteli jen s holýma rukama a zbraň získáte, až když padne váš kolega.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Už přes deset let můžete v internetových diskusích pod nekrology najít prosté písmenko F. Je to odkaz na krátkou pasáž z Advanced Warfare z roku 2014, ve které se hlavní hrdina účastní pohřbu svého nejlepšího přítele zabitého během (fiktivní, hra se odehrává v budoucnosti) války v Jižní Koreji. V jednom momentu poněkud strojené scény je hráč vybídnut k tomu, aby přistoupil k rakvi a stisknutím tlačítka F (v PC verzi) vzdal zemřelému hold. Absurdita této situace, kdy je zamýšlený smutek hlavního hrdiny devalvován na banální stisknutí klávesy, zapříčinila, že se z této scény stal populární mem.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Modern Warfare 3 v roce 2011 zboural všechny žebříčky prodejnosti, vydělat miliardu dolarů dokázal třeba rychleji než tehdejší filmový trhák Avatar. A zaslouženě, toto je naprostý vrchol žánru válečných stříleček. Nezapomenutelná je především část hry, odehrávající se v Praze. A to nejen pro tuzemské publikum. Uvidíte náplavku, historické uličky i Staroměstské náměstí a na závěr i pořádný dějový zvrat.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Naopak v misi „Death from Above“ z Modern Warfare (ale v několika variacích se podobná mise odehrála i v dalších dílech) jste od dění na bojišti vzdálení několik kilometrů. Jakožto střelci stealth bombardéru AC-130 vám nehrozí žádné nebezpečí, zároveň však na zem pod sebou dštíte naprostou zkázu. Na umírání nepřátel zíráte skrze odosobněnou termovizi, místo řevu a explozí slyšíte jen tlumené „klikání“. Je ovšem nutné pozorně naslouchat příkazům z rádia, abyste si omylem nepostříleli vlastní spolubojovníky v terénu.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
V misi Vorkuta z prvních Black Ops utíkáte z vězení, ovšem určitě nečekejte žádný sofistikovaný plán á la Prison Break. Nejprve umlátíte hlídače kamenem, poté zorganizujete povstání, seberete rotační kulomet, zničíte půl základny improvizovaným katapultem, následuje sestřelení vrtulníku, honička na motorkách, obrana jedoucího náklaďáku těžkým kulometem a skok na jedoucí vlak. To vše ve zhruba dvaceti minutách. Čirá zábava!
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Začátek Black Ops 3 je oproti tomu nevídaně brutální a syrový. Hlavní hrdina se nestačí evakuovat po úspěšné misi a je ponechán osudu proti blížícím se nepřátelům. Žádného slitování se mu však od nich nedostane, nejde totiž o lidi, ale o obrněné roboty. Jeden z nich ho povalí na zem, doslova mu utrhne ruku, rozdrtí nohu a přišlápne hrudník. Záchrana v podobě spřátelených kyborgů přijde až v procesu trhání druhé ruky. Celá scéna je tak naturalisticky vizuálně a hlavně zvukově zprostředkovaná, že by se za ni nemusel stydět ani novodobý Wolfenstein.
Autor: Kotaku
Některé díly Call of Duty mají docela solidní příběh a mnohé z vašich spolubojovníků, jejichž osudy se v rámci série opakovaně proplétají, si bez debaty oblíbíte. Samozřejmě dojde i na různě krkolomné zvraty, zrady, zjištění a odhalení, z nichž to na obrázku z Black Ops 2 patří mezi vůbec ty nejvíce šokující. Více vám tu neprozradíme, kdo ví, ten ví, kdo neví, tomu nemá cenu to vše na pár řádcích vysvětlovat.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Různých zpracování Vylodění v Normandii už jsme ve hrách viděli spousty, ono se to ale nekouká. Call of Duty: WWII z roku 2017 nedělá nic zásadně lépe než Medal of Honor: Allied Assault o 15 let předtím, vypadá a zní u toho ovšem moderněji. Strach na tvářích mladých mužů řítících se vstříc prakticky jisté smrti, voda zbarvená krví, hluk, chaos a všudypřítomné výbuchy vytváří ve 4K rozlišení dokonalou atmosféru.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Kampaň Ghosts byls v době vydání obecně vnímána jako ta slabší, to ovšem lidé ještě nevěděli, že se na ně řítí (druhé) Modern Warfare 3 nebo Black Ops 7. Hra byla sice krátká a naivní, ale vyloženě blbá ne. Jejím hlavním tahákem byla spolupráce s vlčákem Rilleym, který hlavnímu hrdinovi vydatně pomáhal. Navíc k němu byli scenáristé překvapivě laskaví, takže na něj můžeme vzpomínat bez většího traumatu.
Autor: pro iDNES.cz
A ještě jednou Modern Warfare, protože ten je výjimečnými okamžiky doslova nabitý. Mise Aftermath v níž vybuchne atomová bomba byla pro lidi, kteří se ve svých hrách rádi cítí jako nesmrtelní superhrdinové, jako rána pěstí. Jediné, co tam totiž mohli dělat, bylo plazit se a zemřít.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
A když jsme u těch výbuchů, plynule navážeme destrukcí vesmírného satelitu z Modern Warfare 2. Tuto scénu si „vychutnáte“ z pohledu astronauta, který ji v tu chvíli pomáhá opravovat. Exploze, která kvůli vakuu nevydává žádný zvuk, vás smete tlakovou vlnou, s čímž se jednoduše nedá nic dělat. Ještě větší dopad má pak tato událost na bojišti, když zcela obrátí průběh ruské invaze do Ameriky.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Jak je vidět i z našeho výběrového článku, tak ty nejlepší díly Call of Duty patří do podsérie Modern Warfare. Konkurenční Black Ops má hodně proměnlivé kvality a zbylé díly jen tak přešlapují na místě. To však vůbec neznamená, že by byly špatné! Takhle na první dobrou si vzpomeneme třeba na Cold War, kde jsme se v jedné z misí ocitli v nechvalně proslulé centrále KGB na Lubjance. Jakožto špion v utajení si tam vyslechnete projev Michaila Gorbačova a poté musíte získat přístupovou kartu, k čemuž dostanete skutečnou volnost. Poté se ale samozřejmě vše zvrhne v klasickou přestřelku, během níž pozabíjíte alespoň stovku nepřátel.
Autor: Activision
Vyvěšení sovětské vlajky nad Reichstagem, ikonický moment symbolizující konec druhé světové války, jsme si v sérii Call of Duty mohli vyzkoušet už rovnou dvakrát. Ta známější interpretace je z dílu World at War, protože jí předchází velmi brutální souboj. Samotná scéna je pak přiznaně inspirována ikonickou (mimochodem naaranžovanou) fotografií Jevgenije Chalděje, která nesmí chybět v žádné učebnici dějepisu.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Obohatí tento přehled geniálních momentů aktuální Modern Warfare 4? To si pište! Zatím ještě nemáme dohráno, ale už během prvních pár minut jsme narazili na takovou tu scénu, kdy si říkáte „Nene, to přece neudělá…“ následované zděšeným „No ty vole, von to fakt udělal.“ Wow. Recenze příští týden!
Autor: Microsoft