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KVÍZ: Vyznáte se ve hrách z druhé světové války?
Druhá světová válka je z herního hlediska vděčným tématem, jen málokterý titul si ovšem zaslouží, aby se na něj vzpomínalo i po letech. Vyzkoušejte si, kolik takových jich znáte.
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...
Sexuální loudil Larry odchází do důchodu. Vzpomínáme na jeho trapasy
Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto...
Hořící Praha i trhání končetin. Vybíráme nejlepší scény ze série Call of Duty
Právě vychází nový díl střílečky Call of Duty a prodejní žebříčky se otřásají v základech. Jedna z nejvýdělečnějších herních sérií vůbec bývá často vysmívána, podle nás však nespravedlivě. I když...
Otec PlayStationu varuje: Umělá inteligence způsobí konec konzolí
Éra konzolí se možná blíží ke konci, a to kvůli umělé inteligenci. Právě to si myslí japonský inženýr a byznysmen Ken Kutaragi, který stál za zrodem konzole PlayStation a jejích dalších dvou...
Historický milník pro redakci Bonuswebu. Zasedne v porotě herních Oscarů
Letošní ročník ceremoniálu The Game Awards, neboli videoherních Oscarů, bude zajímavý nejenom celou řadou výborných her, které zabojují o tituly, ale také faktem, že Česko bude v porotě po boku...
Studio BioWare po víc než třiceti letech končí, další Mass Effect se ruší
Studio BioWare, které dalo světu pecky jako Baldur’s Gate či Mass Effect, se po 31 letech existence loučí. Ruší se také práce na nové hře Mass Effect.
Festival demoverzí na Steamu jede naplno. Tyto pecky musíte vyzkoušet
Právě probíhající festival demoverzí Steam Next Fest je v plném proudu. Přinášíme tipy na několik kousků, které stojí za to vyzkoušet. A jako bonus připomeneme tvorbu českých a slovenských autorů.
Manažer Xboxu chválil AI a narazil. Po hněvu hráčů raději smazal profil
Manažer Xboxu pro obchodní strategii si přes víkend vytvořil pomocí AI agentů malou hru. Poté z toho vyvodil pár obecných závěrů o umělé inteligenci, za což sklidil posměch.
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a hlavně novinky. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...
KVÍZ: Vyznáte se ve hrách z druhé světové války?
Druhá světová válka je z herního hlediska vděčným tématem, jen málokterý titul si ovšem zaslouží, aby se na něj vzpomínalo i po letech. Vyzkoušejte si, kolik takových jich znáte.
Zaklínač 3 dostane český dabing. Připravili jej fanoušci a bude zdarma
Už na konci října bude pro fanoušky oblíbeného RPG The Witcher 3: Wild Hunt (Zaklínač 3) dostupný český dabing. Jde o neoficiální komunitní dílo, které autoři nabídnou ke stažení zdarma, avšak pouze...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Sexuální loudil Larry odchází do důchodu. Vzpomínáme na jeho trapasy
Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto...