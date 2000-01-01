Z digitálních obchodů již brzy zcela zmizí poslední dva díly kultovní eroticky laděné série Leisure Suit Larry. Zároveň jsou v těchto posledních dnech k dispozici s obrovskou slevou. Využijme tuto smutnou příležitost k zavzpomínání na legendu, tak jak si její smutný hrdina bez debaty zaslouží.
Autor: CrazyBunch
Erotické hry to na trhu měly vždy těžké a jen hrstka z nich nabízela kromě kýženého erotického zážitku i nějaké ty produkční kvality, neřkuli podnětnou zábavu. Jen na máločem se herní scéna tak vzácně shodne, jako na tom, že nejlépe se v tomto podžánru zadařilo komediální sérii Leisure Suit Larry. Její historie přitom už trvá nějakých 45 let, a tak není na škodu si ji připomenout.
Autor: Assemble Entertainment
Vše začalo v roce 1981, kdy vychází Softporn Adventure – podle všeho patrně vůbec první komerčně prodávaná erotická hra vůbec. Navzdory přímočarému názvu má hra k pornografii opravdu daleko – jde pouze o textovku bez grafiky a i popisy samotných sexuálních scén jsou vyloženě cudné. I tak vzbudila poměrně rozruch – už jen kvůli svému obalu. Jsou na něm vidět tři krásné nahé ženy odpočívající ve vířivce. Nejde o najaté modelky, ale o tehdejší zaměstnankyně společnosti Online Systems (pozdější Sierra Online).
Autor: On-line Systems
Hra vznikla v podstatě jako vedlejší produkt, když se programátor Charles Benton učil s nově zakoupeným počítačem Apple II a původně ji jen rozdával přátelům. Nakonec se však odhodlal na veletrhu nabídnout k distribuci. Sierra jí dokázala prodat přes 50 tisíc kopií, což byl tehdy opravdu ranec. Navzdory úspěchu Benton u her nevydržel, a pokračování tak dostal na starosti Al Lowe. A zrodila se legenda.
Autor: Online Systems
Než se dostal do hledáčku Sierry, živil se Al Lowe nějakých 15 let jako středoškolský učitel hudby. Je známý především jako excelentní saxofonista, dodnes aktivně vystupuje a jeho hudbu nalezneme pod spoustou klasických sierráckých „questů“. Staré Softporn Adventure bylo na jeho vkus prý moc vážné, a tak ze hry udělal vtipnou satiru, jako hlavního hrdinu pak vymyslel ikonického Larryho.
Autor: Oficiální materiály distributora
Na rozdíl od většiny titulních herních představitelů je Larry Laffer spíše k politování než hrdina. Jde o stárnoucího počítačového nerda, který žije u matky a ještě nikdy nespal se ženou. Když na něj chtíč konečně přijde, zdá se, že už je pozdě – je obtloustlý, prťavý, plešatý, nemá žádné kamarády, peníze ani na kom si vybít své sexuální puzení. „Muži si k němu našli vztah protože bez ohledu na to, jakými jsou losery, nejsou na tom tak špatně jako Larry,“ vysvětloval nepravděpodobnou popularitu této tragické postavičky Lowe. Jeho ikonický bílý oblek, který zaspal dobu, byl prý inspirován slizkým obchoďákem Sierry, který se pokaždé rád chlubil svými údajnými milostnými úspěchy.
Autor: Oficiální materiály distributora
První díl vyšel v roce 1987 pod krkolomným názvem Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards a vypadal jako typická sierrácká adventura své doby. Pohyb svého hrdiny skládajícího se jen z pár pixelů jste sice mohli ovládat šipkami, ovšem veškeré akce bylo potřeba ručně vypisovat. Přišli jste ke dveřím a napsali „Otevři dveře“. Dnes je to nepředstavitelné, ale tehdy se nad tím nikdo nepozastavoval a hra byla navzdory jazykové bariéře poměrně populární i u nás.
Autor: Oficiální materiály distributora
Hlavním úkolem je najít ženu snů, což samozřejmě není nic lehkého. Hra je plná legrácek a vtípků, zároveň je však poměrně drsná – pokud Larry do sedmi hodin od začátku hry „nezasune“, spáchá sebevraždu. K dispozici je prostitutka, pokud ovšem nepoužijete kondom, zemřete na syfilis. Kromě ní máte na výběr tři další ženy, klíčem k jejich srdci a lůnu jsou různorodé dárečky. Odměnou vám pak může být jejich sexy obrázek, který je ovšem stále poměrně cudný.
Autor: Sierra On-line
Mimochodem, hra zaujala ještě před spuštěním svým originálním ochranou. Zatímco dnes dětem stačí při vstupu na pornografickou stránku potvrdit, že je jim 18, v Larrym musely nejprve zodpovědět pár „dospěláckých“ otázek.
Autor: Oficiální materiály distributora
Retro série Leisure Suit Larry
Autor: High-Voltage.cz
V roce 1991 pak vyšel remaster, který nabídl hezčí grafiku a klasické point and click ovládání. V roce 2013 pak ještě jeden, obohacený ještě o dabing.
Autor: Oficiální materiály distributora
Druhý díl vyšel už v roce 1988 pod názvem Leisure Suit Larry Goes Looking for Love (in Several Wrong Places) a byl to pořádný skok. Tedy ne technologický, protože hra vypadala a ovládala se prakticky stejně, zásadně se ovšem změnily kulisy. Po „městské“ jedničce se Larry vydal na pořádný výlet – vyhrál cestu zaoceánskou lodí a kvůli spiknutí KGB skončil na tropickém ostrově.
Autor: Oficiální materiály distributora
Série Leisure Suit Larry
Autor: Oficiální materiály distributora
Hra to byla vcelku povedená, ovšem do celé série příliš nezapadá, protože je zdejší humor poměrně konvenční. Nejenže tu Larry nemůže dosáhnout pohlavního styku, on je dokonce trestán za flirtování a na konci si najde vážný vztah! Žádná velká sláva to není, ani co se hratelnosti týče, vývojáři totiž nezabránili tomu, aby hráči neskončili ve slepé uličce. Jestliže jste třeba na začátku hry něco zapomněli sebrat, neexistovala už žádná možnost, jak se k tomu vrátit.
Autor: Oficiální materiály distributora
Ani na třetí díl hráči nemuseli čekat dlouho, Leisure Suit Larry III: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals vyšel hned o rok později. A šlo o návrat ke kořenům se vším všudy. Na začátku je sice Larry prezentován jako úspěšný muž s dobrou prací a stálou partnerkou, o vše ale rychle přijde, a tak se znovu vydává „na lov“.
Autor: Oficiální materiály distributora
Vrátily se nemravné vtipy i detaily ženských postav, byť na skutečnou nahotu opět nedošlo. Nakonec v příběhu Larry potkal titulní jazzovou pianistku Passionate Patti a přeskočila jiskra. Jak už to tak u věčného smolaře bývá, nic není jednoduché a čerstvý pár musel překonat řadu překážek, například byli uneseni lesbickými kanibalkami, chvilku si dokonce zahrajeme i za samotnou Patti. Vše nakonec dobře dopadlo a hra končí happy-endem, ve kterém Larry dostane zaměstnání ve studiu Sierra Online.
Autor: Oficiální materiály distributora
Série Leisure Suit Larry
Autor: Oficiální materiály distributora
Leisure Suit Larry 5: Passionate Patti Does a Little Undercover Work vyšel v roce 1991 a byl to veliký technologický skok. Jestli vám tady něco nehraje, tak máte správný pocit, opravdu jsme vynechali čtyřku. A to proto, že ji vynechali i vývojáři, nikdy nevznikla. Pokračovat pětkou byl tehdy poměrně vtipný nápad, v době předinternetové však mnoho lidí zmátl. Každopádně v pětce je Larry zaměstnancem pornografické televize a vydává se na tour po spojených státech.
Autor: Oficiální materiály distributora
I tentokrát jsme si mohli zahrát za Patti, která ve hře pracuje pro FBI. Kromě daleko detailnější grafiky a klasického „myšoidního“ ovládání se hra stala přístupnější i díky utlumené obtížnosti. Žádné slepé cesty, žádné krkolomné hádanky, žádná možnost zemřít, prostě pohodová point and click adventura s lechtivou zápletkou.
Autor: Oficiální materiály distributora
Zápletka je klasická – láskychtivý Larry se zúčastní seznamovací show, ztrapní se tam až tak moc, že za to alespoň od moderátora dostane poukázku na pobyt v luxusních lázních, kde je samozřejmě spousta krásných žen. A pokud je hráč alespoň trochu schopný, může „zaskórovat“ klidně několikrát.
Autor: Oficiální materiály distributora
Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out! v roce 1993 přinesla SVGA grafiku, ale především poprvé v sérii i dabing. Larrymu svůj hlas propůjčil herec Jan Rabson a zní přesně tak slizce ukňouraně, jak si do té doby všichni jen představovali. Hra se navíc vrátila k částečně nelineární struktuře prvního dílu, kdy můžete mít „rozpracováno“ více dívek najednou.
Autor: Oficiální materiály distributora
Ale možná bude nejlepší, když sáhnete po těch původních. Remake jedničky a poté pátý až sedmý díl jsou úplně v pohodě hratelné i dnes, pokud máte tento žánr rádi. Neříkáme, že jde o nějaké přelomové dílo, ale alespoň jednoho Larryho by si měl vyzkoušet každý správný hráč.
Autor: Game Informer
Love for Sail z roku 1996 opouští oficiální číslování, přesto je mezi komunitou přezdíván „sedmička“. Podle mnohých jde o vrchol celé série a zároveň posledním Larrym, pod kterým byl podepsán Al Lowe.Ten prý původně přemýšlel, že by hru natočil se skutečnými herci (podobně, jako to tou dobou udělala třeba hororová Phantasmagoria), vzhledem ke scénáři ovšem dospěl k tomu, že by to spíš než komicky mohlo vypadat obscénně. Zvolil proto klasickou komiksovou grafiku a rozhodně udělal dobře.
Autor: Oficiální materiály distributora
Děj se odehrává na obrovské zaoceánské lodi, kde si hra střílí z populárních celebrit. Jamie Lee Curtis je tu Jamie Lee Coitus, Drew Barrymore jako Drew Baringmore a tak dále, se všemi se samozřejmě můžete pokusit mít sex. Co se erotických narážek týká, hra hodně přitvrdila, najdeme tu svlékací poker nebo variaci na legendární dětskou hříčku nazvanou Hledá se Dildo. Součástí prodávané verze byla kartička vůní, ke kterým jste si měli v některých scénách přičichnout pro dosažení lepší atmosféry.
Autor: Oficiální materiály distributora